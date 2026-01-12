Revelan detalles del arresto del hermano de Cooper DeJean tras eliminación de Philadelphia Eagles

Horas después de la eliminación de Philadelphia Eagles, salieron a la luz los primeros detalles de la detención de Beckett DeJean, hermano del esquinero Cooper DeJean.

Beckett fue detenido por las autoridades policiales del Condado de Ida Grove en Iowa, por conducir a exceso de velocidad. También por supuestamente ser “incapaz de mantener su carril” mientras manejaba su vehículo Chevy Malibu.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, los informes policiales detallan que el hermano del esquinero de los Eagles tenía un fuerte olor a alcohol, los ojos rojos y llorosos y problemas para mantener el equilibrio.

🚨 Cooper DeJean's brother Beckett DeJean has been arrested for DUI in Iowa pic.twitter.com/zoBup99DTo — The Eagle Times (@_TheEagleTimes) January 11, 2026

Los documentos revelaron que Beckett fue sometido a una inspección vehicular en la que hallaron un paquete de cervezas en el asiento trasero.

Cuando fue cuestionado por los oficiales, DeJean admitió haber estado ingiriendo alcohol. Beckett fue trasladado a la Oficina del Sheriff del Condado de Ida Grove para pruebas de sobriedad.

Tras ser sometido a un control de alcoholemia, arrojó valores de alcohol en sangre muy por encima del límite legal. Beckett dio 1.42, superior al 0.8 permitido.

Tras esto, fue arrestado por las autoridades a la una de la madrugada el pasado domingo. Aunque posteriormente fue liberado cerca de las 10:45 de la mañana.

Beckett enfrenta un cargo por OWI en primera ofensa, equivalente a un primer DUI/DWI. Esto quiere decir que la persona fue acusada por primera vez de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o drogas. Se trata de un delito menor, pero que podría acarrear cárcel, multa o revocación de la licencia de conducir.

De Beckett se sabe que tiene 20 años y en el pasado fue miembro del equipo de fútbol americano de los South Dakota Coyotes, habiendo sido incluido en la lista para las temporadas 2023 y 2024.

La noticia del arresto se dio el mismo día que Cooper puso fin a su temporada con Philadelphia Eagles. Los actuales campeones cayeron 23-19 en el Lincoln Financial Field, Cooper terminó el juego con dos placajes y dos pases defendidos.



Sigue leyendo:

· Lanzan huevos a la casa del coordinador ofensivo de Philadelphia Eagles tras derrota ante Chicago Bears

· Arrestan al hermano de Cooper DeJean, jugador de Philadelphia Eagles, por manejar intoxicado

· Donald Trump sugiere a New York Giants contratar a John Harbaugh tras despido de Baltimore Ravens