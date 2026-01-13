Exjugador de New York Giants, Sam Beal, desaparecido desde hace 7 meses, denunció su hermana

Desde hace siete meses se encuentra desaparecido el exjugador de New York Giants, Sam Beal. Así lo denunció en redes sociales su hermana Essence Zhane, quien rogó por ayuda para dar con el paradero.

Fue por medio de su cuenta en Facebook donde Zhane imploró por ayuda e invitó a las personas que hayan visto a Beal, ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Kentwood en Virginia. “Mañana se cumplen 7 meses desde la última vez que escuchamos o vimos a mi hermano”, denunció.

“Hemos hecho todo lo posible por nuestra parte para juntar las cosas y en este momento necesitamos desesperadamente apoyo en todos los aspectos. No estoy aquí para responder un montón de por qué y cómo, solo necesito que esto aterrice en la dirección correcta para obtener algún tipo de respuestas o cierre”, agregó.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, la última vez que Beal se contactó con su familia fue el pasado 13 de julio de 2025.

Según el reporte, su novia lo dejó en casa de un familiar antes de ir al trabajo. 24 horas después llamo por teléfono y notifico que estaba Virginia Beach y que volvería pronto a casa.

Posteriormente, el vehículo de su novia fue localizado en Virginia Beach, con los zapatos y calcetines de Beal en su interior, junto con un poco de arena.

Desde entonces está desaparecido. Su última descripción física lo detalla con cabello negro, complexión musculosa y atlética y con ojos marrones.

Samuel Beal nació el 30 de agosto de 1996 en Grand Rapids, Michigan. Jugó al fútbol inicialmente en Ottawa Hills, pero posteriormente se fue en 2015 a los Western Michigan Broncos, un equipo de la División I.

Se consolidó como ‘conerback’ en esas dos temporadas hasta que daría el gran salto a la NFL. New York Giants gastó su pick de tercera ronda del Draft siguiente para seleccionarlo en el suplementario.

Sin embargo, su paso por la NFL fue un calvario lleno de lesiones. En 2018: No jugó por lesión en el hombro. En 2019 tuvo su mejor año con seis partidos, 25 tacleadas, un pase defendido.

Para 2020 renunció temporalmente por la pandemia de la covid-19. En junio de ese año, Beal fue detenido en Lorain County, Ohio, por un incidente relacionado con armas de fuego.

De acuerdo con reportes judiciales, se declaró culpable de dos cargos vinculados a armas y entró en un programa de desvío previo al juicio, lo que le permitía limpiar su récord si cumplía con las condiciones impuestas por el departamento de libertad condicional hasta 2022.

En 2021 jugó tres partidos y registró una tackleada. En noviembre de ese año los Giants decidieron cortarlo.



