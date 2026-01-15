Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del miércoles 14 de enero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que otorgan a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o simplemente quieres estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy miércoles, 14 de enero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del miércoles 14 de enero

Combinación mediodía: 03 02 07 03

Combinación noche: 05 06 03 04

Números ganadores de Pick-4 del miércoles 14 de enero

Combinación mediodía: 05 06 03 03 03

Combinación noche: 09 04 08 04 04

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 14 de enero

Los números ganadores son: 25 28 31 38 47

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del miércoles 14 de enero

Los números ganadores son: 01 16 17 28 31 B-28

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $469,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números a su gusto o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y no tener que pensar.

Jugando a Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes adivinar los cuatro números en el orden exacto en el que salieron.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega de lunes a domingo a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se celebra una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

Otros resultados de la Lotería