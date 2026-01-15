María Corina Machado llega a la Casa Blanca para almuerzo con Trump

El presidente Donald Trump mantiene este jueves un encuentro privado con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La reunión ocurre menos de dos semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en territorio venezolano.

Según el cronograma oficial de la Casa Blanca, el encuentro consiste en un almuerzo programado para las 12:30 p.m. (hora del Este). La cita se desarrolla en un comedor privado de la residencia presidencial a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación.

A su llegada, Machado ingresó por una puerta lateral y evitó dar declaraciones a los periodistas presentes. Este es el primer contacto directo entre el mandatario y la dirigente tras la operación militar que resultó en el traslado de Maduro y Cilia Flores a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Política de transición y el rol de Delcy Rodríguez

Pese a este encuentro, la Administración Trump ha excluido a Machado de la fase inicial de transición política en Venezuela. El argumento oficial es que la líder no “tiene los apoyos” necesarios a nivel interno. En su lugar, el Gobierno estadounidense ha respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Trump ha señalado que Venezuela se encuentra bajo tutela de Washington y ha concretado acuerdos para la comercialización de crudo venezolano. De hecho, el presidente sostuvo ayer una llamada telefónica con Rodríguez para tratar temas de petróleo, comercio y seguridad, tras la cual la calificó como una “persona fantástica”.

La relación entre ambos líderes se ha visto marcada por el reciente Premio Nobel otorgado a Machado. Ante reportes de una pérdida de respaldo por parte de Trump hacia la opositora, ella ha manifestado su intención de compartir el galardón con el mandatario. Sin embargo, el Comité del Nobel ha aclarado que el reconocimiento es intransferible.