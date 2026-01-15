Por qué nunca debes usar el Wi-Fi de un hotel

Conectarse a internet se ha vuelto casi tan automático como deshacer la maleta al llegar a un hotel. Sin embargo, lo que parece una comodidad inofensiva puede convertirse en uno de los mayores riesgos durante un viaje.

En la mayoría de los hoteles, la red Wi-Fi existe únicamente para ofrecer acceso rápido a internet, no para proteger a los huéspedes.

Esa diferencia es clave: la seguridad y la privacidad suelen quedar en segundo plano, dejando a los usuarios expuestos a robos de contraseñas, datos bancarios e incluso a infecciones de malware.

Expertos en ciberseguridad coinciden en que el Wi-Fi de los hoteles funciona de manera muy similar al de aeropuertos o cafeterías: redes abiertas, con poca protección y fácilmente vulnerables a ataques.

A través de estas conexiones, los delincuentes pueden interceptar mensajes privados, correos electrónicos y credenciales de inicio de sesión, lo que abre la puerta al robo de identidad y fraudes financieros.

Infraestructura obsoleta y contraseñas sin protección real

A diferencia de una red doméstica moderna -que normalmente cuenta con routers actualizados, contraseñas robustas y cifrado avanzado-, las redes de hotel suelen operar con hardware antiguo, software desactualizado y medidas mínimas de protección.

En muchos casos ni siquiera requieren contraseña; y cuando la piden, suele estar impresa en la habitación o disponible para cualquier persona que pase por recepción.

Aunque al conectarte aparezca una página solicitando tu número de habitación o aceptar términos y condiciones, eso no constituye una barrera de seguridad real.

Cualquier persona con conocimientos técnicos básicos puede eludir esas páginas de acceso.

Cómo operan los ataques

Los atacantes pueden:

-Interceptar información enviada desde tu dispositivo.

-Infiltrar el sistema del hotel a través de routers, impresoras u otros dispositivos conectados.

–Distribuir malware a todos los huéspedes que se conecten.

-Crear redes falsas que imitan el nombre del Wi-Fi del hotel para engañar a los usuarios y capturar sus datos.

Una vez dentro, pueden obtener desde conversaciones privadas hasta información de pago.

Si no tienes opción, navega con extrema precaución

En muchos viajes, el Wi-Fi del hotel es la única alternativa disponible. Si debes usarlo, estas medidas reducen significativamente el riesgo:

1. Confirma la red oficial en recepción para evitar redes falsas.

2. Activa firewall, antivirus y una VPN de pago (las gratuitas no ofrecen protección suficiente).

3. Evita ingresar a banca en línea, cuentas laborales o servicios sensibles.

4. No accedas a tu correo electrónico ni a plataformas de streaming personales.

5. Limita tu actividad a navegación básica: noticias, búsquedas generales y videos sin iniciar sesión.

Incluso las televisiones inteligentes del hotel pueden representar un riesgo, ya que muchas permanecen conectadas a la red y podrían estar comprometidas.

Una regla de oro para viajeros

La comodidad de una conexión gratuita no compensa el costo de un robo de identidad o de perder el control de tus cuentas financieras.

En temas digitales, la prevención es tu mejor seguro.

