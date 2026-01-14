4 señales de que han copiado los datos de tu tarjeta en el cajero automático

El robo de datos en cajeros automáticos sigue siendo una de las formas más comunes de fraude bancario. Aunque los bancos refuerzan constantemente su seguridad, los delincuentes perfeccionan sus técnicas para clonar tarjetas y robar contraseñas.

Conocer las señales de alerta puede ahorrarte miles de dólares y meses de problemas financieros.

1. La ranura de la tarjeta se mueve al tocarla

Antes de insertar tu tarjeta, toma la cubierta plástica que rodea la ranura y muévela con firmeza. Los componentes originales del cajero están atornillados y no deben moverse en absoluto.

Si el lector se siente flojo, mal alineado o cambia de posición, es una señal clara de que alguien pudo haber instalado un dispositivo de clonación.

Estos aparatos suelen fijarse con cinta adhesiva o imanes débiles para retirarlos rápidamente.

Regla básica: si se mueve, aléjate.

2. Detectas un orificio sospechoso apuntando al teclado

Para vaciar una cuenta no basta con copiar la banda magnética: los delincuentes también necesitan tu NIP. Para obtenerlo, suelen colocar microcámaras ocultas cerca del teclado.

Estas cámaras pueden esconderse en soportes de folletos, piezas decorativas del cajero o incluso en las luminarias sobre la pantalla.

Busca pequeños orificios, del tamaño de la punta de una pluma, y revisa si algún objeto parece fuera de lugar o tiene una línea de visión directa a tus manos mientras tecleas.

3. El teclado se siente blando o más grueso de lo normal

Otra técnica frecuente es colocar un teclado falso encima del verdadero. Este accesorio registra cada número que presionas.

Los teclados originales son firmes, delgados y responden con precisión. Si notas que las teclas están más altas, requieren mayor presión o el conjunto se siente esponjoso, probablemente hay un dispositivo superpuesto capturando tu NIP.

Además, estos teclados falsos no suelen quedar perfectamente alineados con la carcasa del cajero.

4. Tu tarjeta encuentra resistencia al entrar o salir

Los cajeros modernos introducen la tarjeta de forma suave y automática. Cuando existe un dispositivo oculto dentro de la ranura –como los llamados ‘shimmers’, que leen incluso el chip– el mecanismo pierde fluidez.

Si tu tarjeta entra con dificultad, el cajero batalla para leerla o tarda más de lo normal en expulsarla, hay una alta probabilidad de que exista un objeto extraño bloqueando el lector.

Nunca fuerces la tarjeta: es una de las señales más claras de manipulación interna.

Tu atención es tu mejor sistema de seguridad

Los delincuentes ahora descargan la información robada vía Bluetooth sin volver al cajero, por lo que no basta con esperar alertas bancarias.

Una inspección física de 10 segundos puede protegerte de cargos fraudulentos de miles de dólares, cuentas vaciadas y robo de identidad.

Si detectas cualquiera de estas señales, no uses el cajero y repórtalo de inmediato al banco.

