Quiénes recibirán hasta $5,108 del Seguro Social la siguiente semana

Millones de jubilados en Estados Unidos están atentos al calendario de pagos del Seguro Social de enero, ya que la próxima semana llegará el segundo depósito del mes, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 para quienes cumplen con ciertos requisitos.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que el segundo pago de enero se realizará el martes 21 de enero y estará destinado a los jubilados que nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año.

Este depósito forma parte del calendario escalonado que utiliza la agencia para distribuir los beneficios mensuales.

La primera ronda se efectuó el 14 de enero, para quienes nacieron del día 1 al 10, mientras que la tercera y última ronda del mes está programada para el 28 de enero, correspondiente a las personas nacidas a partir del día 21.

¿Quién puede recibir el beneficio?

De acuerdo con las reglas del programa federal, los ciudadanos pueden comenzar a recibir pagos del Seguro Social a partir de los 62 años. Sin embargo, la cantidad final que recibe cada persona depende de múltiples factores.

¿Cómo se determina el monto mensual?

La SSA establece los pagos con base en:

-Edad de jubilación

-Cantidad aportada al sistema

-Número de años cotizados

El factor más influyente es la edad en la que el beneficiario decide jubilarse. Según cifras oficiales de la Administración del Seguro Social, una persona que se retira a los 62 años puede recibir hasta $2,831 mensuales, mientras que alguien que espera hasta los 70 años puede alcanzar el máximo de $5,108 al mes.

Para conocer un cálculo personalizado, la SSA ofrece un simulador oficial en su sitio web que permite estimar con precisión el pago mensual.

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El programa se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina que pagan tanto los empleadores como los trabajadores, lo que permite cubrir los pagos a los jubilados actuales.

Un sistema bajo presión

Analistas financieros advierten que los fondos del Seguro Social podrían enfrentar dificultades en los próximos años.

Proyecciones indican que, si el Congreso no implementa reformas, la SSA podría no ser capaz de pagar beneficios completos a partir de 2034, debido al aumento de jubilados y a la reducción del número de trabajadores activos que contribuyen al sistema.

