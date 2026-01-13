Cuánto dinero da el Seguro Social a un jubilado de 65 años de clase alta

Las cifras más recientes de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) muestran que, hasta diciembre de 2024, el pago promedio mensual para personas de 65 años fue de $1,611.

La cantidad no es uniforme:

-Hombres: $1,784 mensuales

-Mujeres: $1,452 mensuales

Sin embargo, estas cifras corresponden al promedio general. Cuando se observa a los trabajadores ubicados en los niveles de ingresos más altos, los números cambian de forma considerable.

Lo que recibe la clase alta

Según la SSA, quienes están en el 10% de personas con mayores ingresos (entre 60 y 69 años) reciben alrededor de $2,780 al mes en promedio, sin distinción de género.

Además, el monto máximo que podía recibir una persona de 65 años en 2025 superó ligeramente los $2,831 mensuales, dependiendo del momento exacto en que solicitó los beneficios.

Con base en estas cifras, los jubilados de clase alta que cumplan 65 años hacia finales de 2025 pueden esperar pagos cercanos a los $2,800 mensuales, con incrementos posteriores ligados al ajuste anual por costo de vida.

Cómo calcula el gobierno el monto mensual

La SSA utiliza dos factores principales para determinar el beneficio:

1. Ingresos de por vida: se toman los 35 años de mayores ingresos, ajustados por inflación.

2. Edad al solicitar el beneficio: la edad de jubilación completa (FRA) es actualmente 67 años.

Solicitar el Seguro Social a los 65 años implica aceptar una reducción frente al monto máximo posible.

De acuerdo con la SSA, quienes reclaman desde los 62 años pueden ver su pago reducido hasta en 30%, y esa reducción se va ajustando mes a mes hasta alcanzar la FRA.

Para facilitar el cálculo, la SSA ofrece herramientas digitales que permiten a cada persona obtener una estimación personalizada de sus futuros beneficios.

Por qué muchos expertos recomiendan esperar

Aunque cada caso es distinto, especialistas financieros suelen coincidir en que las personas con patrimonio sólido o inversiones suficientes se benefician al retrasar la solicitud del Seguro Social hasta los 67 años o más.

La diferencia entre reclamar a los 65 y hacerlo en la FRA puede representar cientos de dólares adicionales al mes de forma permanente.

Para quienes cuentan con ahorros o ingresos alternativos durante esos dos años, esperar puede traducirse en una jubilación más estable y con mayor flujo mensual.

