Roger Federer revela con qué tenista se identifica más entre Alcaraz y Sinner

Roger Federer, 20 veces campeón del Grand Slam, reveló qué tenista es más parecido a su estilo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los mejores del mundo.

El tenista suizo, quien compartió durante actos previos al Australian Open, se maravilló de la rivalidad Alcaraz vs. Sinner.

“Es increíble la rivalidad que tienen Carlos y Jannik. Juegan un gran tenis y en la final de Roland Garros quedó como uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se paró para ver ese partido y es estupendo que el tenis genere eso”, analizó el helvético en rueda de prensa.

“Los dos han progresado mucho de manera impresionante en los últimos años y espero que no tengan lesiones”, confió Federer que considera que la forma de jugar del español se asemeja más a la que él demostró en su época.

Federer se identifica más con Alcaraz

“Cuando veo a Alcaraz me da la sensación que hay más similitudes conmigo, en lo que haría, en subir a la red, en lo ofensivo o defensivo. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera y me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz”, destacó el ganador de veinte Grand Slam.

En el caso de Jannik Sinner, el helvético cree que si hubiera jugado contra él, la situación hubiera sido similar a la que vivió el búlgaro Grigor Dimitrov, con el que siempre se le ha comparado, en el pasado Wimbledon.

“Cuando vi jugar a Dimitrov con Sinner en Wimbledon imaginé como hubiera sido en mi caso. Sinner juega de manera muy diferente a la mía y cuando veo a Carlos, veo más similitudes conmigo y más identificado”, insistió.

Federer también habló sobre Alcaraz y la capacidad de convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

“Sería una locura que lo lograra tan pronto”, dijo Federer de Alcaraz del que ensalzó su “mentalidad” y ambición.

