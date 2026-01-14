Juegos Olímpicos LA 2028: ya está abierto el registro para comprar entradas

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 abrieron este miércoles el proceso de registro para los aficionados de todo el mundo que deseen participar en el sorteo de entradas, el cual estará disponible hasta el próximo 18 de marzo a través del portal Tickets.LA28.org, con precios que arrancan en $28 dólares.

Según informó la organización, quienes completen el registro accederán a un sistema de asignación aleatoria que determinará los turnos de compra en las distintas fases de venta. La primera etapa se llevará a cabo del 9 al 19 de abril, mientras que los residentes locales contarán con una preventa exclusiva entre el 2 y el 6 de abril.

En el caso de los Juegos Paralímpicos, las entradas comenzarán a comercializarse en 2027.

El registro será obligatorio tanto para quienes busquen boletos de una disciplina específica como para aquellos interesados en varios deportes. Aunque el precio base será de $28 dólares, el detalle completo de las categorías y tarifas se dará a conocer en abril.

La cita olímpica, programada del 14 al 30 de julio de 2028, ofrecerá entradas individuales y paquetes de hospitalidad premium. La organización garantiza al menos un millón de boletos a $28 dólares y cerca de un tercio del total por debajo de los $100 dólares.

