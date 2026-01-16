window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

$6,000 deducción fiscal para adultos mayores 2025: ¿Cuánto ahorras en impuestos si tienes 65 o más?

La deducción adicional para mayores de 65 años puede agregar una cantidad importante a tu reembolso de impuestos.

Por  José Luis Martínez

La deducción adicional de $6,000 para adultos mayores llega vía la Ley One Big Beautiful Bill en beneficio de millones de personas, quienes recibirán un reembolso promedio adicional de $670 de acuerdo con la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés).

Esta deducción, vigente hasta 2028, alivia el costo de la inflación en medicinas y comida para personas mayores de 65 años.

Las deducciones se aplicarán, de acuerdo con el nivel de ingreso reportado para contribuyentes que declaran de manera individual: para las personas que reportan menos de $44,000 el año el ahorro máximo será de $720 dólares, mientras que en un rango de ingreso de entre $44k y $75k, los reembolsos pueden ser de hasta ahorros hasta $1,320 por persona.

De acuerdo con Bill Sweeney de la AARP: Estas deducciones contemplan “beneficios importantes para contribuyentes seniors que tienen problemas para cubrir sus gastos“. Recuerda, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzará a recibir declaraciones, a partir del 26 enero.

Impacto promedio de esta deducción por nivel de ingreso:

Quién califica para la deducción para adultos mayores de $6,000

  • Mayores de 65 años al 31 dic 2025: $6,000 para contribuyentes individuales y $12,000 para parejas que declaran de manera conjunta, si ambos califican
  • Requiere número de seguridad social (SSN en inglés), con autorización para trabajar
  • Límites de Ingreso Bruto Ajustado (AGI en inglés): Hasta $75k para contribuyentes individuales /$150k para matrimonios; reduce 6¢ por cada $1 extra, hasta $175k en declaraciones individuales y $250k conjuntos.

Desglose de deducciones

Deducción estándar adicional de $2,000 (o $1,600 por cónyuge si están casados y presentan una declaración conjunta).

Deducción estándar básica para el año fiscal 2025 para contribuyentes solteros ($15,750) y para parejas casadas que presentan una declaración conjunta ($31,500)

Cantidad total de la deducción estándar para adultos mayores (deducción estándar básica y deducción adicional por edad): estándar $15,750 individual/$31,500 matrimonios Total: $23,750 single.

Requisitos clave

  • Edad 65 o más al 31 de diciembre de 2025
  • AGI <$75k para contribuyentes individuales
  • SSN válido
  • Compatible para declaraciones con deducción detallada o estándar

Ejemplo de cálculo                                   

  1. AGI $80k contribuyente individual: reduce $300 ($5k x 6¢)
  2. Deducción: $5,700
  3. Ahorro 22%: $1,254

Cómo reclamar y mitos comunes sobre impuestos seniors

Úsala con deducción estándar o detallada. No exime impuestos al Seguro Social, solo bajo ingreso gravable.

Puedes revisar todos los detalles de esta deducción en IRS.govAARP Tax Guide.

Preguntas People Also Ask resueltas:

Respuestas directas a búsquedas trending “senior tax deduction”.

  • ¿Esta deducción a contribuyentes seniors afectan al Seguro Social?

No exime el pago de impuestos por el Seguro Social, pero baja el AGI gravable. Esta deducción beneficia al 85% seniors con Seguro Social. H&R Block.

  • ¿Puedo reclamar si elijo la deducción estándar?

Sí, suma una deducción adicional: Total contribuyente individual 65+: $23,750. IRS OBBBA.

  • ¿Cuándo se envían las declaraciones 2025?

A partir del 26 ene 2026. Puedes usar software como TurboTax para auto-calcular.

  • ¿Límites ingreso exactos?

$75k individuales/$150k matrimonios para una deducción completa y hasta $175k/$250k. Calcula un AGI preciso.

  • ¿Hasta cuándo dura deducción?

Esta deducción está vigente hasta 2028 y puede ser renovable por el Congreso. CNBC .

  • ¿Ahorro promedio real?

$670, de acuerdo con el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Máximo $1,320 bracket alto.

Conclusión: Verifica y reclama tu alivio fiscal ya

Esta deducción es un gran alivio para contribuyentes seniors. En una era fake news fiscales o información parcial, te mostramos fuentes confiables como IRS/AARP. ¿$670 cambia tu vida? Actúa ya para obtenerla. Kiplinger Guía.

