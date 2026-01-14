Guía detallada para presentar tu declaración de impuestos 2026; todo lo que debes saber

Ya estamos en enero y, si ya empezaste a ver que en tu correo (físico o digital) sobres con el logo de tu trabajo o de tu banco que dicen ‘Important Tax Document’, ¡no los ignores! La temporada de impuestos 2026 ya está aquí, y en lugar de verla como un dolor de cabeza es una de las oportunidades más grandes del año para recibir ese dinerito extra que será un gran alivio para tus finanzas.

Según el último reporte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el sistema está listo para abrir sus puertas y esto es todo lo que necesitas saber para hacer tu trámite de manera simple, sin sobresaltos y puedas obtener el reembolso más alto posible.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la temporada de impuestos?

El IRS ha confirmado que la fecha oficial para empezar a recibir y procesar las declaraciones es el lunes 26 de enero de 2026.

Sin embargo, ya puedes comenzar a recopilar tu información, si tienes dudas, puedes consultar con un preparador certificado o utilizando aplicaciones en línea. La única condición es que el gobierno comenzará a procesar las declaraciones hasta ese día, aunque desde ya puedes enviar tu información.

El consejo de los expertos es el mismo: no esperes hasta el último minuto. Presentar temprano te permitirá hacerlo sin sobresaltos, con mayor margen para analizar tu información, así como recibir tu reembolso más pronto incluso te protege de evitar que alguien más use tu número de Seguro Social para robarte el reembolso.

Apunta estas fechas en tu calendario o ponlas en el refrigerador:

26 de enero: El IRS abre sus puertas

El IRS abre sus puertas 31 de enero: Es la fecha límite para que tu empleador te entregue tu forma W-2 . Si no te llega, ¡pídela!

Es la fecha límite para que tu empleador te entregue tu forma . Si no te llega, ¡pídela! 15 de abril: Es el ‘Tax Day’, es decir, es el último día para enviar tu declaración o para pagar si es que te sale sado en contra

Es el ‘Tax Day’, es decir, es el último día para enviar tu declaración o para pagar si es que te sale sado en contra 15 de octubre: Si pides una prórroga (extensión), este es tu límite final. Pero ojo: la prórroga es para presentar el papel, no para pagar. Si debes dinero, los intereses empiezan a correr desde abril.

¿Realmente estoy obligado a declarar? (Los números mínimos)

Esta es la pregunta que más frecuentemente tiene la gente: “¿Si gané poco, tengo que declarar?” La respuesta depende de cuánto ganaste en todo el 2025 y de tu estado civil.

Para este año 2026 (declarando lo ganado en 2025), los límites de ingresos brutos mínimos para estar obligado a declarar son aproximadamente:

Solteros: Si ganaste más de $15,000

Si ganaste más de Matrimonios que declaran juntos: Si entre los dos ganaron más de $30,000

Si entre los dos ganaron más de Cabeza de familia (Head of household): Si eres soltero con hijos a cargo y ganaste más de $22,500

Si eres soltero con hijos a cargo y ganaste más de Trabajadores por cuenta propia (Self-employed): ¡Mucho ojo aquí! Si trabajas por tu cuenta, haces Uber, DoorDash, construcción por contrato o limpias casas, y ganaste más de $400, estás obligado a declarar

Un secreto importante: Aunque hayas ganado menos de esos mínimos, a veces te conviene declarar de todos modos. ¿Por qué? Porque si tu patrón te retuvo impuestos de tu cheque o si calificas para créditos como el de los niños (Child Tax Credit), la única forma de que el gobierno te devuelva ese dinero es haciendo la declaración. ¡No regales tu dinero!

Lo que no debes olvidar

Para nosotros, los impuestos son más que un trámite; son una herramienta de estabilidad.

El ITIN no es un obstáculo: Si declaras con número ITIN, recuerda que también tienes derecho a ciertos créditos y que cumplir con tus impuestos es una prueba excelente de “buen carácter moral” para cualquier trámite migratorio que tengas que hacer en el futuro Cuidado con los ‘vivales’: En esta época salen muchos “preparadores” que prometen reembolsos mágicos. Si alguien te dice que puede conseguirte miles de dólares sin ver tus recibos, ¡huye! El IRS siempre investiga al dueño de la firma, que eres tú Depósito Directo es la opción: No pidas que te manden un cheque por correo. Los cheques se pierden o se los roban de los buzones. Usa tu cuenta de banco para que el dinero de tu reembolso llegue en menos de 21 días

Deducciones que te pueden ayudar este año

Este año se habla mucho de nuevas facilidades para deducir intereses de préstamos de autos y beneficios por trabajar horas extras. Asegúrate de preguntarle a tu preparador sobre lo beneficios que contempla la ‘Big, Beautiful Bill’, que es el nombre de la nueva reforma que trae beneficios frescos para los trabajadores de ciertos rubros.

Recuerda, el dinero del reembolso no es un regalo del gobierno; es dinero que tú ya trabajaste y que te pertenece. Úsalo con sabiduría para: pagar esa tarjeta de crédito con interés alto, guárdalo para una emergencias o invertirlo en la educación de tus hijos.

📋 Checklist: Documentos que necesitas para presentar tu declaración 2026

1. Identificación y datos personales

Identificación vigente: Licencia de conducir o identificación del estado (tuya y de tu cónyuge)

Licencia de conducir o identificación del estado (tuya y de tu cónyuge) Números de Seguro Social o ITIN: Copia de las tarjetas o documentos oficiales de todos los que aparecerán en la declaración (tú, pareja e hijos)

Copia de las tarjetas o documentos oficiales de todos los que aparecerán en la declaración (tú, pareja e hijos) Fechas de nacimiento: De todos los miembros de la familia que incluyas

2. Documentos de ingresos (Lo que ganaste)

Formularios W-2: Si trabajas para una empresa (debes recibirlos antes del 31 de enero)

Si trabajas para una empresa (debes recibirlos antes del 31 de enero) Formularios 1099-NEC o 1099-K: Si trabajas por tu cuenta (Uber, construcción, limpieza, ventas por internet)

Si trabajas por tu cuenta (Uber, construcción, limpieza, ventas por internet) 1099-G: Si recibiste compensación por desempleo

Si recibiste compensación por desempleo 1099-INT / 1099-DIV: Si ganaste intereses en el banco o tienes inversiones

Si ganaste intereses en el banco o tienes inversiones 1099-DA: (Nuevo) Si vendiste o intercambiaste criptomonedas

(Nuevo) Si vendiste o intercambiaste criptomonedas Registros de ingresos en efectivo: Si recibiste propinas o pagos en efectivo que no están en un formulario

3. Gastos y deducciones (Lo que te ayuda a pagar menos)

Formulario 1098: Si tienes casa propia (intereses hipotecarios e impuestos sobre la propiedad)

Si tienes casa propia (intereses hipotecarios e impuestos sobre la propiedad) Gastos de educación: Formulario 1098-T (matrícula universitaria) o 1098-E (intereses de préstamos estudiantiles)

Formulario 1098-T (matrícula universitaria) o 1098-E (intereses de préstamos estudiantiles) Gastos de cuidado de niños: Necesitarás el nombre, dirección y el número de identificación fiscal (EIN o SSN) de la persona o centro que cuidó a tus hijos.

Necesitarás el nombre, dirección y el número de identificación fiscal (EIN o SSN) de la persona o centro que cuidó a tus hijos. Gastos médicos: Si tuviste gastos muy altos de hospital o dentista (que superen el 7.5% de tus ingresos)

Si tuviste gastos muy altos de hospital o dentista (que superen el 7.5% de tus ingresos) Donaciones: Recibos de dinero o ropa que hayas dado a iglesias u organizaciones benéficas

4. Información de Salud y Bancaria

Formulario 1095-A: Si tuviste seguro médico a través del Mercado de Salud (Obamacare). ¡Este es vital para no retrasar tu reembolso!

Si tuviste seguro médico a través del Mercado de Salud (Obamacare). Datos bancarios: Número de ruta (routing number) y número de cuenta para tu Depósito Directo. Los puedes encontrar en un cheque o en tu aplicación del banco

💡 Un consejo final:

Si trabajas por tu cuenta (construcción, limpieza o ‘gig economy’), asegúrate de llevar también un registro de tus millas recorridas en el auto por trabajo y los recibos de tus herramientas o materiales. En 2026, el IRS está permitiendo deducciones muy buenas por el uso de vehículos para negocios.

Sigue leyendo:

– Alivio fiscal en NYC: Fechas y exenciones esenciales para propietarios en 2026

– Maximiza tu reembolso: 3 preguntas clave para tu preparador de impuestos en 2026

– Cómo exprimir al máximo los reembolsos históricos de 2026: Guía para el trabajador latino