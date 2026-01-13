Radiografía de tu bolsillo: ¿Cómo está gastando la comunidad latina y qué esperar para 2026?

Este martes, el Bank of America Institute presentó su reporte “Consumer Checkpoint” correspondiente al mes de enero, que incluye información relevante para los estadounidenses de todos los sectores sociales, ya que es una radiografía de cómo estamos gastando, ahorrando y sobreviviendo en este país.

Estos son los principales hallazgos del estudio en términos sencillos y enfocado en los datos que más interesan a la clase trabajadora del país:

El gasto está ‘en calma’, pero con cautela

El reporte indica que el gasto total de los hogares apenas subió 0.3% en el último mes. ¿Qué significa esto? Que la gente no está “tirando la casa por la ventana” al momento de comprar. Mientras que después de las fiestas de diciembre, los consumidores han puesto el freno de mano.

Para la comunidad latina en el país, esta tendencia confirma lo que vemos en la calle: las personas tienen un trabajo y cobran su sueldo sin problemas (los salarios han subido un poco, un 3.8% anual), pero están siendo mucho más cuidadosas con su dinero: comparan precios en el súper y pensamos dos veces antes de cambiar el celular, comprar ropa nueva o hacer otros gastos innecesarios.

El ‘monstruo’ de la renta no se detiene

Aquí es donde el reporte nos da un golpe de realidad. El gasto en vivienda se confirma como el principal dolor de cabeza de los trabajadores. Según el estudio, los pagos de renta han subido un promedio de 3.7% anual.

La tendencia nacional es que la mitad de los cheques mensuales se va en el alquiler o la hipoteca. Para los latinos, que valoran profundamente tener un techo seguro para nuestra familia, este aumento los ha obligado a recortar otros rubros como: las salidas a comer o los viajes. El reporte indica que, mientras el costo de la vivienda siga subiendo, el consumo en otras cosas se mantendrá limitado.

¿Quiénes están sintiendo más el apretón?

El estudio divide a la gente por su nivel de ingreso y los resultados son interesantes:

Los que ganan más: Curiosamente, las familias con ingresos altos son las que más han recortado sus gastos de lujo. Están ahorrando para prevenir alguna eventualidad

La clase trabajadora: Las familias con ingresos medios y bajos están gastando casi todo lo que ganan en lo básico: comida, gasolina y servicios. Mientras que el ahorro que lograron después de varios años, ha comenzado a agotarse

Ojo aquí: Si tienes dinero guardado, trata de no tocarlo. El reporte muestra que la gente está empezando a usar más sus tarjetas de crédito para completar el mes, y con los intereses actuales, eso puede ser una trampa.

La gasolina y los servicios: Un respiro a medias

El reporte menciona que el gasto en gasolina ha bajado un poco gracias a que los precios se estabilizaron a finales de año. Esto es una excelente noticia para quienes usan su vehículo de manera constante, o bien como herramienta de trabajo. Cada dólar que no se queda en la gasolinera es un dólar que va para la mesa.

Sin embargo, otros servicios públicos como: luz, agua, gas siguen caros. El consejo aquí es revisar si calificas para programas de ayuda estatal, especialmente ahora que estamos en invierno y la calefacción es esencial.

La luz al final del túnel: El empleo

Lo más positivo de todo el reporte de Bank of America es que el mercado laboral sigue firme. Mientras haya trabajo, hay esperanza. El reporte muestra que la gente sigue recibiendo sus pagos con regularidad, lo que significa que el riesgo de una crisis fuerte es bajo por ahora

Para nuestra comunidad, esto significa que hay que cuidar el empleo, pero también estar atentos a las oportunidades. Si los salarios están subiendo un 3.8%, asegúrate de que tú también estés recibiendo un pago justo por tu esfuerzo.

Consejos finales para sortear este 2026:

Vigila tus suscripciones: El reporte dice que gastamos mucho en “servicios”. Revisa tu cuenta de banco; a veces pagamos aplicaciones o seguros que no usamos. Esos $10 o $15 dólares suman Cuidado con el crédito: Como el reporte indica que los ahorros están bajando, no caigas en la tentación de “tarjetear” la comida o la renta si puedes evitarlo. Planea tus impuestos: La temporada de impuestos ya empezó. Con los reembolsos que vienen más grandes este año, usa ese dinero para rellenar tu fondo de emergencia que el reporte dice que se está agotando

El reporte Consumer Checkpoint de enero 2026 nos dice que el consumidor es resiliente, pero está cansado de los precios altos. Estamos en un año de “ajustarse el cinturón”. No es momento de pánico, pero sí de mucha inteligencia financiera.

