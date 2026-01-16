Congresista boricua Nydia Velázquez endosa a Antonio Reynoso para escaño por el distrito 7 de NY

NUEVA YORK – La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, anunció su endoso a Antonio Reynoso, actual presidente del condado de Brooklyn, como candidato al escaño por el distrito 7 en el Congreso al que no aspirará nuevamente.

Velázquez expresó este jueves, por medio de un comunicado de la campaña “Antonio Reynoso for Congress”, que el dominicano está capacitado, no solo para atender las necesidades de la clase trabajadora y los reclamos de asequibilidad, sino para “defender” los intereses de Puerto Rico a nivel federal.

“Me enorgullece apoyar a Antonio Reynoso, hijo de Los Sures. Es un líder progresista de nuestra comunidad, listo para continuar nuestra lucha. Antonio comprende las dificultades de las familias trabajadoras porque las ha vivido, y ha logrado cambios reales para nuestras comunidades. Se enfrentará a Trump sin titubeos, luchará contra la desigualdad y la injusticia, y abogará por la abolición del ICE. Defenderá a Puerto Rico, a nuestra gente y nuestro derecho a la autodeterminación, al mismo tiempo que apoyará a las comunidades latinas en todo el país”, expuso la congresista, quien ha sido voz cantante en los asuntos relacionados con la isla en el Congreso.

“Antonio es el líder que este momento exige: valiente, progresista y con una profunda conexión con la realidad. Al pasar la antorcha a la próxima generación, les pido a los neoyorquinos que lo apoyen. Nuestro legado, arraigado en la justicia, la dignidad y la oportunidad, está en buenas manos con Antonio”, añadió Velázquez, quien anunció el pasado noviembre que este será su último mandato tras más de tres décadas en el Congreso.

El comunicado señala que el respaldo de la representante, de 72 años, a Reynoso se suma a endosos como el de Churches United for Fair Housing Action (CUFFH) Action, Make the Road Action, New York Community For Change; la defensora del pueblo de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, y otros progresistas.

Reynoso dijo que es “un honor inmenso” contar con el respaldo de “La Luchadora”, como ha sido apodada Velázquez.

“La congresista Nydia Velázquez es una leyenda y un ícono, y contar con el apoyo de La Luchadora es un honor inmenso. Durante décadas, Nydia ha luchado incansablemente por nuestra comunidad en Washington, y eso es precisamente lo que haré en el Congreso. Necesitamos más líderes desinteresados como ella, que prioricen a la gente trabajadora. Me comprometo a seguir su legado desde el primer día, luchando por la clase trabajadora, construyendo una economía que beneficie a todos, no solo a los oligarcas, y enfrentándome a Trump y a sus cómplices republicanos en la Cámara de Representantes. Este no es momento para medias tintas. Es momento de acciones audaces, y estoy lista para llevarlas a cabo en el Congreso”, afirmó.

Velázquez también endosó a Rana Abdelhamid para la posición que dejó el alcalde de NY, Zohran Mamdani, en la Asamblea por el distrito 36, y a Brian Romero en su candidatura por el distrito 34.

Los aspirantes son progresistas tradicionales y no cuentan con el respaldo de la sección de la ciudad de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA), destacó un artículo de Brooklyn Paper.

La representante elaboró en una entrevista este jueves con el New York Times (NYT) las razones de su endoso a Reynoso.

La reseña enfatiza en que el apoyo de la congresista a Reynoso para el distrito 7, que comprende partes de Brooklyn y Queens, expone sus diferencias con el alcalde de Nueva York, con quien compartió muy de cerca durante el viaje que ambos realizaron a Puerto Rico en el marco de la conferencia SOMOS en noviembre del año pasado, poco después de haber sido electo.

Velázquez manifestó que, aunque no pensaba respaldar a ningún candidato en la contienda para ocupar el escaño que quedará vacante, el endoso de Mamdani a la asambleísta por el distrito 37 de Queens, Claire Valdez, la llevó a tomar postura pública.

Velázquez advirtió a Mamdani que su decisión de respaldar a Valdez, socialista demócrata, podría crear una división entre los miembros de la coalición que lo ayudó a llegar a la posición.

“Las lunas de miel son cortas, y la gente necesita concentrarse en el trabajo que tiene por delante”, declaró Velázquez a preguntas sobre qué consejo le daría al nuevo alcalde.

“Las primarias a veces pueden ser una distracción del trabajo que hay que hacer”, argumentó.

A juicio de la primera congresista puertorriqueña, la intervención del alcalde “genera conflictos” entre los grupos sobre los que gobierna.

La representante añadió que estaba tratando de ser respetuosa, por lo que no haría más expresiones sobre el particular.

Velázquez fue de las primeras congresistas en endosar la candidatura de Mamdani, así como su colega, la también boricua de NY, Alexandria Ocasio-Cortez. Ambas, de hecho, desfilaron con Mamdani en la parada boricua de la ciudad el año pasado con mensajes asociados a la campaña “Puerto Rico no se vende”.

El informe de NYT plantea que el apoyo de Mamdani a Valdez hace sentido en vista de la misión que este tiene de consolidar el poder de socialistas demócratas, no solo a nivel local, sino en el Congreso.

En una rueda de prensa que no estaba relacionada con el tema, Mamdani declaró ayer que siempre sentiría “respeto y admiración” por Velázquez y resaltó la visión que comparten sobre cómo desarrollar la ciudad.

El alcalde no respondió directamente a los señalamientos de la congresista y se limitó a decir que continuaría apoyando a los candidatos de su preferencia.

“Estos son candidatos que me entusiasman y estoy seguro de que también entusiasmarán a los neoyorquinos”, expresó según citó NYT.

El debate sobre quién finalmente será el candidato (a) al escaño que deja Velázquez es importante, no solo para las distintas facciones demócratas y los constituyentes en Nueva York, sino para los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico, ya que Velázquez ha llevado la batuta en asuntos relacionados con el territorio.

En su historial legislativo, destacan varias iniciativas para resolver temas como el del estatus, la limpieza de los terrenos en Vieques contaminados por la Marina estadounidense, la reconstrucción posdesastres, el impulso de proyectos de energía renovable y la fiscalización contra los beneficiarios de la Ley 22 (“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”).



Debido a que es un territorio de EE.UU., Puerto Rico no tiene plena representación en el Congreso.

Aunque cuenta con un comisionado residente en la Cámara de Representantes que los puertorriqueños en la isla eligen cada cuatro años, el funcionario no puede votar en el pleno.

En una publicación en redes sociales en diciembre pasado, Reynoso se refirió a Puerto Rico al anunciar que, de llegar al Congreso, presentará legislación para una Asamblea de Estatus similar a la que impulsó en varias ocasiones Velázquez.

“Puerto Rico ha sido privado de sus derechos básicos y de su autodeterminación durante demasiado tiempo. En el Congreso, volveré a presentar el proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico de la representante Velázquez y apoyaré a los puertorriqueños en su derecho a elegir su propio futuro”, compartió por la red social X el 11 de diciembre.

También ha mencionado su intención de fiscalizar a las compañías privadas encargadas de la transmisión y generación de energía en la isla, es decir, LUMA Energy y Genera PR.

Valdez, por su parte, ha hecho referencia a su trabajo desde el Caucus Negro, Puertorriqueño, Hispano y Asiático para atender las necesidades de estas comunidades.

En una conferencia el 21 de mayo pasado, la política, que se identifica como latina y nativa americana, destacó sus esfuerzos para la inclusión del aumento en el beneficio máximo semanal del seguro de desempleo para los trabajadores en todo el estado como parte del presupuesto estatal adoptado para 2025-2026.

