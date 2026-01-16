Expectativa de vida en Ciudad de Nueva York subió a 82.6 años y más para latinos: superada crisis de la pandemia

Superada la alta mortalidad de la pandemia del coronavirus (COVID 19), la esperanza de vida media al nacer en toda en NYC aumentó a 82.6 años en 2023, según las estadísticas publicadas al cierre del año 2025 por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

Esto representa un aumento de 1.1 años con respecto a 2022 y marca un regreso al nivel máximo anterior a la pandemia (2020-2021). Entre 2021 y 2023 los datos muestran reducciones en las muertes por COVID-19 (89.8% menos), enfermedades cardíacas y relacionadas con la diabetes (4.7% menos), cánceres detectables (4.6% menos) y homicidios (20.3% menos). Sin embargo, las cifras también muestran aumentos en las muertes por sobredosis en 2023 en comparación con 2021 (12.7% más durante este período, a pesar de disminuciones más recientes) y por suicidio (1.7% más).

Aunque los datos indican avances en la salud de los neoyorquinos, la menor esperanza de vida entre los neoyorquinos negros sigue siendo motivo de preocupación: este grupo reportó la menor esperanza de vida (78.3 años) entre los grupos raciales o étnicos, mientras que la de los neoyorquinos blancos fue de 83.3 años y la de los latinos 82.8. Mientras los neoyorquinos de origen asiático e isleño del Pacífico superaron a todos los demás grupos raciales/étnicos, con una media 86.9 años.

Las desigualdades que empeoraron debido a la pandemia de COVID-19 han mejorado, pero la brecha entre los grupos sigue siendo mayor que en 2019.

El objetivo de la ciudad es que la esperanza de vida promedio al nacer alcance al menos 83 años para el año 2030, un esfuerzo impulsado por la educación y la asistencia en relación con los factores de riesgo, las enfermedades crónicas y relacionadas con la dieta, los cánceres detectables y las sobredosis, entre otras causas principales de muerte prematura (cuando ocurre antes de los 65 años de edad).

Los datos provisionales muestran que la ciudad alcanza la media 83.2 años en 2024, superando su objetivo. Pero las cifras finales de 2024 se publicarán más tarde este año, explicó NBC News.

El Departamento de Salud destacó algunas cifras adicionales de su último informe de Estadísticas Vitales. Acceda a todos los datos disponibles públicamente, incluidas las estadísticas provisionales, en el portal de la agencia.

Mortalidad

-La tasa de mortalidad prematura ajustada por edad en toda la ciudad disminuyó 5%: de 220.3 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 209.2 en 2023. Esta cifra sigue siendo superior a la tasa del año 2019, que fue de 180.2.

-La tasa de mortalidad por COVID-19 ajustada por edad disminuyó sustancialmente de 40.5 muertes por cada 100,000 habitantes en 2022 a 7.7 en 2023.

-La tasa de mortalidad ajustada por edad también disminuyó a 529.8 por cada 100,000 habitantes en 2023, frente a 579.2 en 2022. Sin embargo, la tasa sigue siendo superior a la de 2019, cuando fue de 512.7 por cada 100,000 habitantes.

-La tasa bruta (no ajustada por edad) de sobredosis de drogas no intencionadas aumentó ligeramente en 2023, con un incremento de 0.5 % con respecto al año 2022. La tasa de mortalidad relacionada con las drogas fue más alta entre los neoyorquinos negros.

Nacimientos

-La tasa de natalidad de la ciudad de Nueva York fue de 11.9 nacimientos por cada 1,000 habitantes en 2023, cifra que se mantuvo igual que en 2022.

-La tasa de mortalidad infantil fue de 4.2 muertes infantiles por cada 1,000 nacidos vivos en 2023, lo que representa una disminución de 2.3% con respecto a 2022. La tasa para los neoyorquinos negros fue 3.8 veces mayor que la de los neoyorquinos blancos. La tasa puede variar de un año a otro debido al pequeño número de casos.

Estudios similares, resultados diversos

A finales de 2023 se determinó que debido a la pandemia la ciudad de Nueva York había perdido casi cinco años en expectativa de vida, siendo entonces el peor retroceso en décadas, según funcionarios de salud. En el momento más mortífero del coronavirus la esperanza de vida se redujo a 78 años en NYC. Y en el caso de los afroamericanos fue mucho menor: 73 años, una baja de 5 años y medio. Los latinos quedaron por debajo del promedio, pero no tanto, con 77 años. Sin embargo, en este grupo el retroceso fue el más grande: 6 años.

Otro estudio en 2023 mostró un resultado parecido, al concluir que Nueva York y Nueva Jersey tenían una expectativa de vida de 77.7 y 77.5 años respectivamente, ambos por debajo del entonces promedio nacional (78.5), según el portal Life Extension.

Meses después la esperanza de vida en Estados Unidos subió hasta llegar a 78.39 años, con un promedio de 81.1 para las mujeres y 75.8 para los hombres. A nivel mundial la media se situó alrededor de los 73 años. Las mujeres suelen tener una esperanza de vida más alta que los hombres, con una diferencia de aproximadamente 5 años.

En septiembre de 2025 una investigación de la clínica de salud hormonal Feel30 confirmó que en EE.UU. algunos estados tienen una esperanza de vida mucho más alta que otros: Nueva Jersey y Nueva York ocuparon el 4to lugar, con un promedio de 79 años: 76.3 para hombres y 81.6 para mujeres.

