JT Realmuto se queda en Philadelphia con los Phillies por 3 años

Los Phillies de Philadelphia y JT Realmuto llegaron a un acuerdo y el receptor se quedará en Philadelphia por las siguientes tres temporadas y $45 millones de dólares.

El receptor de 35 años de edad ha estado en las últimas siete temporadas con los Phillies de Philadelphia.

Realmuto tuvo un promedio de bateo de .257 con 129 hits, 12 jonrones, 52 carreras impulsadas y 57 carreras anotadas en 134 juegos en 2025.

Jon Heyman reportó que el receptor tendrá un incentivo de $5 millones de dólares por temporada por lo que su contrato podría ascender hasta los $60 millones de dólares.

De por vida en los Phillies, Realmuto bateó .265 con 811 hits, 121 jonrones, 434 carreras impulsadas y 441 carreras anotadas en 833 juegos para los Filis en su carrera.

Realmuto será receptor de los Phillies hasta los 38 años en el 2029. Los Phillies lograron mantener a Kyle Schwarber y Realmuto, parte esencial del equipo en los últimos años.

Phillies intentaron firmar a Bo Bichette

De acuerdo a reportes, los Phillies intentaron firmar al infielder Bo Bichette por siete temporadas y $200 millones de dólares.

Aunque el infielder escogió la opción de los Mets de Nueva York, equipo que le hizo la oferta tras perder a Kyle Tucker.

En menos de 24 horas han firmado varios de los agentes libres más importantes de cara a la temporada 2026.

Kyle Tucker fue el primero tras firmar con los Dodgers por cuatro años y $240 millones de dólares y luego Bo Bichette a los Mets por tres temporadas.

En la agencia libre aún quedan jugadores como Eugenio Suárez, Framber Valdez, Luis Arráez, Zac Gallen, entre otros.

Los Phillies fueron campeones de la División Este en 2026, aunque cayeron con los Dodgers en la Ronda Divisional de la postemporada.

