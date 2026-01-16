Mets y Bo Bichette acuerdan por 3 años y más de $125 millones

Los New York Mets se mueven en el mercado y firman a Bo Bichette, uno de los mejores infielders en la agencia libre.

El contrato de Bichette es por tres años y $126 millones de dólares, de acuerdo a Jeff Passan. Según el reporte, Bichette tendrá opciones de salida de contrato después del primer y segundo año.

El equipo de los Mets se mueve rápido luego de no poder firmar a Kyle Tucker, quien firmó con los Dodgers este miércoles por cuatro temporada y $240 millones de dólares.

Bo Bichette's deal with the Mets contains no deferrals and opt-outs after the first and second seasons, as @Ken_Rosenthal said.



This is the second huge-dollar, short-term deal given out in the last 24 hours. Bo Bichette gets a huge guarantee — and flexibility to do it again. https://t.co/t2Nyk6o7XX — Jeff Passan (@JeffPassan) January 16, 2026

¿Qué consiguen los Mets de Nueva York con Bo Bichette?

Bichette es uno de los mejores infielders ofensivos de las Grandes Ligas y los Mets consiguen a su tercera base para la temporada 2026.

Aunque, el infielder de 27 años jugó principalmente campocorto y segunda base en los Blue Jays de Toronto.

Con esta firma, los Mets tienen un infield con figuras como Francisco Lindor, Marcus Semien, Jorge Polanco y ahora se suma Bichette. Esto luego de perder a Pete Alonso, quien firmó con los Baltimore Orioles.

Bo Bichette tuvo un promedio de bateo de .311 con 181 hits, 18 jonrones, 94 carreras impulsadas y 78 carreras anotadas en 139 juegos en 2025.

De por vida, Bichette jugó 7 temporadas con los Blue Jays. Tuvo un promedio de bateo de .294, 904 hits, 111 jonrones, 437 carreras impulsadas y 438 carreras anotadas. Además participó en dos Juegos de Estrellas.

Los Mets pueden mejorar en su ofensiva con un toletero con un alto porcentaje de embasados junto a Juan Soto y también su defensiva.

Esto obliga a que el venezolano Luisangel Acuña deba jugar en los jardines, luego de la salida de Brandon Nimmo.

El equipo de Nueva York quedó segundo en la División Este de la Liga Nacional con récord de 83-79, aunque sin oportunidades al comodín del Viejo Circuito.

