New York Mets firman al segundo mejor prospecto internacional de 2026

Los Mets firmaron a dos jugadores, incluyendo al joven dominicano Wandy Asigen por 3.9 millones de dólares

FILE - In this Sept. 3, 2019, file photo, the New York Mets logo is seen on Brandon Nimmo's sleeve as he prepares for an at-bat during a baseball game against the Washington Nationals in Washington. Major League Baseball owners voted Friday, Oct. 30, 2020, to approve the sale of the New York Mets to billionaire hedge fund manager Steve Cohen. The sale from the Wilpon and Katz families values the franchise at between $2.4 billion and $2.45 billion, a record for a baseball team. The sale is likely to close within 10 days.(AP Photo/Patrick Semansky, File)

New York Mets firmaron a dos grandes prospectos internacionales en 2026. Crédito: Patrick Semansky | AP

Por  Reinaldo Oliveros

Los New York Mets firmaron a Wandy Asigen, el segundo mejor pelotero del Draft de Firmas Internacionales de 2026.

El dominicano de 16 años de edad recibió un bono de $3.9 millones de dólares por su firma y se espera que sea uno de los mejores en su clase.

De acuerdo a los reportes de los scouts, Asigen tiene una gran habilidad con el bate gracias a su habilidad con las manos.

“El entusiasmo en torno al perfil de prospecto de Asigen se debe principalmente a su especial swing zurdo. Ha alcanzado velocidades de salida de más de 177 km/h y es capaz de encontrar el barrel (el grueso del bate) repetidamente durante el juego. La rapidez de sus manos entusiasma a los evaluadores sobre el impacto potencial que puede tener con el bate en el futuro”, expone el informe.

Además tiene una habilidad innata para batear una variedad de lanzamientos, lo que da crédito a la idea de que continuará aprovechando el poder de extrabase a medida que se desarrolla.

Mets también firman al venezolano Cleiner Ramírez, prospecto internacional número 23

Los Mets también firmaron al jardinero venezolano Cleiner Ramirez, quien se ubica en el puesto número 23 de los mejores prospectos internacionales.

Ramírez bateó .419 (13 de 31) y acumuló 21 bases totales en 10 juegos durante su tiempo en la Liga de Prospectos de Caracas en 2025. 

Su swing derecho tiene toneladas de velocidad de bate y ha demostrado un ojo avanzado en el plato, lo que hace que los cazatalentos sean optimistas sobre su potencial ofensivo.

Estas dos firmas no serán las únicas para los prospectos internacionales. El periodo de firmas comienza el 15 de enero y finaliza el 15 de diciembre de 2026.

Esto significa que los jugadores nacidos entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009 podrán firmar durante el período de firmas actual. Para poder firmar, los jugadores deben estar registrados previamente en las Grandes Ligas de Béisbol.

