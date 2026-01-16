¿Cuánto será la nómina de los Dodgers tras firmar a Kyle Tucker por 240 millones?

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a apostar fuerte en la temporada muerta con la firma de Kyle Tucker por $240 millones de dólares, de acuerdo a múltiples reportes.

Tucker tendrá un salario de $60 millones de dólares anuales por cuatro temporadas, aunque tiene opciones de salida luego de la segunda y tercera campaña.

Tras esta firma, los Dodgers proyectan una nómina de $429 millones de dólares, 134 millones más que los Mets de Nueva York, segundos en las nóminas más altas de las Grandes Ligas.

Esto quiere decir que los Dodgers tienen una nómina más alta que los Chicago White Sox, Athletics, Tampa Rays, Cleveland Guardians y los Miami Marlins de forma combinada ($401 millones de dólares).

Los Dodgers tendrán que pagar un impuesto de $161 millones de dólares tras superar el umbral del CBT.

Kyle Tucker llega para ayudar la búsqueda del tricampeonato de los Dodgers

Kyle Tucker ha jugado ocho temporadas con los Astros y los Cubs. Tiene un promedio de bateo de .273, 748 hits, 147 jonrones, 490 carreras impulsadas y 456 carreras anotadas.

Además tiene un Guante de Oro, dos Bates de Plata y una Serie Mundial en 2022 con los Astros de Houston.

Tucker tuvo un promedio de bateo de .266 con 133 hits, 22 jonrones, 73 carreras impulsadas y 91 carreras anotadas en 136 juegos en 2025.

El bateador zurdo de 28 años podrá jugar en el jardín derecho y blindar una alineación de los Dodgers que parece imbatible.

Así podría lucir el lineup de los Dodgers para la temporada 2026:

Shohei Ohtani – DH Mookie Betts – SS Kyle Tucker – RF Freddie Freeman – 1B Will Smith – C Max Muncy – 3B Teoscar Hernández – LF Tommy Edman – 2B Andy Pagés – CF

Aunque aún falta tiempo para conocer si Edman podrá estar desde el inicio de la campaña tras su operación en el tobillo. Miguel Rojas o Hyeseong Kim podrían estar desde el Opening Day con el equipo.

