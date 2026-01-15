MLB: Venezolano Luis Hernández de 17 años firma contrato récord por $5.4 millones de dólares con Giants

Luis Hernández, considerado el mejor prospecto del mercado actual, consiguió el segundo bono más alto por un pelotero venezolano en la historia de las firmas internacionales de MLB. El infielder recibió $5.4 millones de dólares por parte de los San Francisco Giants.

La Academia de béisbol Felipe Rojas Alou en Boca Chica (provincia Santo Domingo) se vistió de gala para recibirlo con los brazos abiertos en el inicio del periodo de firmas de la clase internacional 2026.

“Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo. Yo siento que todo lo que ha pasado, ha pasado para algo positivo”, comentó el joven de 17 años que fue acompañado por su familia en la oficialización de su acuerdo con los Gigantes de San Francisco.

Su alegría era acompañada por tintes de nerviosismo, mismos que llegaron por la importancia del momento en su vida.

“Hoy en día estoy bien, seguiré dando mi 100 % y creo que voy a ser mucho mejor de lo que soy ahora”, agregó el joven de 17 años de edad al medio Listín Diario.

#VideoLD | "Seguiré dando mi 100 % y creo que voy a ser mucho mejor de lo que soy ahora", reveló Luis Hernández en una rueda de prensa luego de ser firmado por USD$5, 000, 000 por los Gigantes de San Francisco. #Prospecto #Gigantes #Firma #ListínDiario pic.twitter.com/EBWmW0r4jQ — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) January 15, 2026

Habilidades por desarrollar

Hernández nació en Guárico, un estado de Venezuela, pero con apenas días de nacido emprendió un viaje con sus consanguíneos a la ciudad donde creció hasta convertirse en profesional: Maracay.

En la urbe del país sudamericano fue descubierto por Carlos Guillén, expelotero con experiencia en Grandes Ligas, que lo formó en su academia hasta conseguir un pacto con la organización californiana.

“Tenemos 16 años con la academia y nunca hemos tenido un niño con esa madurez. Él se ha aferrado a una disciplina, a una constancia y por eso hoy estamos aquí”, reveló Guillén al ser cuestionado por la prensa.

Las palabras de Guillén fueron respaldadas por Félix Peguero, director de scouting internacional de la franquicia ganadora de ocho series mundiales, que lo definió como “algo muy especial”.

“Lo que nosotros vimos fueron unas habilidades avanzadas para la edad que tiene él. Yo creo que tenemos algo muy especial y ya es parte de nosotros cumplir con esa responsabilidad de desarrollarlas“, aseveró Peguero.

Según los reportes de MLB Pipeline, el parador en corto tiene una gran capacidad atlética y buenas habilidades defensivas, lo que le permite desplazarse con comodidad en su posición.

Además, los scouts contemplan que el bateador derecho podría ser un pelotero de 30 jonrones y 30 bases robadas en un futuro no muy lejano.

