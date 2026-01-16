Vea el elegante golazo de Ousmane Dembélé en el PSG vs. Lille (Video)

El talento que se presume a un Balón de Oro se hizo evidente en Ousmane Dembélé, galardonado en 2025, con un gol al alcance de muy pocos que sentenció la victoria del París Saint Germain ante el Lille en el Parque de los Príncipes.

El atacante francés firmó un doblete que devolvió al campeón a la senda del triunfo tras la eliminación copera del miércoles frente al París FC y colocó al PSG, de forma provisional, en la cima de la Ligue 1. Su actuación, clave y decidida, reafirmó la capacidad ofensiva del equipo dirigido por Luis Enrique Martínez.

El primer gol llegó antes del descanso. Tras un robo de balón de Senny Mayulu, Dembélé recibió un pase de Vitinha desde la media luna y ejecutó un tiro raso, pegado al palo, que superó al portero visitante Berke Ozer. El Lille, que había avisado con un disparo de Olivier Giroud al larguero y otra intervención de Ethan Mbappé, no pudo responder ante la precisión del francés.

En la segunda mitad, Dembélé firmó el que sería el gol definitivo: una vaselina exquisita, sorteando a la defensa y al portero, que selló la victoria y desató la ovación de los aficionados. El Lille intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero la superioridad parisina y el control del balón marcaron el rumbo del encuentro.

En el tiempo añadido, Bradley Barcola aprovechó un error defensivo para cerrar el marcador y darle al PSG un triunfo que le permite provisionalmente liderar la tabla, a la espera del partido del Lens ante el Auxerre.

