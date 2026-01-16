Un brasileño deberá pagar al menos $2,100 dólares para poder ver a su selección en el Mundial 2026

Ver a Brasil en su debut del Mundial de 2026 en Nueva Jersey representará un gasto mínimo de $2,100 por aficionado, una cifra que equivale a siete salarios mínimos en Brasil, de acuerdo con estimaciones basadas en precios actuales de vuelos, hospedaje y entradas.

El pasaje aéreo de ida y vuelta desde São Paulo o Río de Janeiro hasta el área metropolitana de Nueva York–Nueva Jersey tiene un costo aproximado de $950. A eso se suman alrededor de $450 por dos noches en un hotel de tres estrellas, además de al menos $600 destinados a comidas y transporte local. La entrada más económica para el encuentro está fijada en $105.

Brasil disputará todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, un factor que incrementa notablemente el presupuesto para sus seguidores.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti integra el Grupo C y debutará el 11 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente enfrentará a Haití el 19 en Filadelfia y cerrará la fase inicial el 24 frente a Escocia en Miami, ciudad situada a casi 1,900 kilómetros de las dos primeras sedes.

Las agencias de viaje ofrecen paquetes para presenciar los tres encuentros de la primera fase que alcanzan los $11,000 por persona, sin incluir gastos de alimentación.

Pese a ello, la demanda de entradas sigue siendo elevada. Brasil se ubica como el cuarto país con más solicitudes en la plataforma oficial de la FIFA, con 101,576 pedidos registrados hasta comienzos de diciembre.

