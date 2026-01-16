Colombia vs Portugal en Miami es el partido más solicitado del Mundial 2026

El partido entre Colombia y Portugal, que se disputará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, se convirtió en el encuentro más solicitado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó este viernes el comité organizador local.

Durante la fase de sorteo aleatorio para la venta de entradas, el proceso generó más de 500 millones de solicitudes a nivel mundial, y este duelo fue el que acumuló la mayor demanda de boletos en todo el torneo.

“Tener el partido más solicitado de toda la Copa Mundial de la FIFA justo aquí en Miami habla de la energía, diversidad y atractivo internacional incomparables de nuestra ciudad”, expresó Rodney Barreto, copresidente del Comité Organizador Local de la FIFA en Miami.

Miami será una de las 16 ciudades anfitrionas del Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el más grande en la historia del organismo rector del fútbol.

Sigue leyendo:

–Un brasileño deberá pagar al menos $2,100 dólares para poder ver a su selección en el Mundial 2026

–Portera del Liverpool es suspendida seis partidos por lenguaje racista en un entrenamiento

–Samuel Eto’o recibe dura suspensión por “violar los principios de deportividad” en la Copa Africana