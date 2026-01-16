Portera del Liverpool es suspendida seis partidos por lenguaje racista en un entrenamiento

La guardameta alemana Rafaela Borggrafe, actual jugadora del Liverpool, fue castigada con una suspensión de seis partidos tras ser hallada culpable de emplear lenguaje racista contra una compañera de equipo.

El hecho ocurrió durante una sesión de entrenamiento de pretemporada y fue reportado por el propio club a la Federación Inglesa de Fútbol (FA), que abrió una investigación y posteriormente confirmó la sanción disciplinaria.

Borggrafe ya ha cumplido cinco encuentros de castigo, y el último partido de la suspensión se ejecutará este fin de semana, cuando el Liverpool enfrente al London Bees en la FA Cup.

El entrenador del conjunto inglés, Gareth Taylor, respaldó el proceder del club y la decisión adoptada por la FA, asegurando que el caso fue manejado de manera correcta desde el inicio.

“Ha sido un proceso largo y frustrante para todos, especialmente para Rafaela, pero ahora contamos con claridad sobre lo sucedido y podemos cerrar este capítulo”, señaló el técnico.

La portera llegó al Liverpool durante el último mercado de fichajes procedente del Friburgo y, hasta el momento, ha disputado tres partidos oficiales con el equipo.

Sigue leyendo:

–Mbappé se perdería el duelo ante Levante por sus molestias en la rodilla izquierda

–Samuel Eto’o recibe dura suspensión por “violar los principios de deportividad” en la Copa Africana

–Hincha fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador tras lanzar un asiento en Escocia