Arbeloa sale en defensa de Vinicius tras abucheos: “Nos dará muchos títulos”

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, mostró respeto por el comportamiento del aficionado madridista que silbó en el Santiago Bernabéu a sus jugadores, especialmente al brasileño Vinícius Junior. Aunque lo defendió convencido de que será clave en “muchos títulos” y recordando lo que ya ha dado al club blanco.

“Siempre he sido una persona que ha respetado mucho y lo seguirá haciendo al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y a este club le hace grande la exigencia de nuestro público. Sabemos de dónde venimos y lo que nos pide el Bernabéu. Esa exigencia la debemos tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más y no hay nada que reprochar a la afición”, aseguró en rueda de prensa.

The Santiago Bernabeu giving the whole team lots of whistles.



The loudest against Vinicius and Bellingham.



Mbappe hardly got any whistles.



Hard to listen more with the volume of the PA system. @TheAthleticFC pic.twitter.com/LLZq6dSGWP — Mario Cortegana (@MarioCortegana) January 17, 2026

Arbeloa promete trabajar por el mejor Vinicíus

“Como entrenador del Real Madrid lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius. Voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den el máximo número de balones posibles porque es el jugador más desequilibrante del mundo. Refleja lo que es el Real Madrid. Defiende el escudo a capa y espada y lo ha hecho desde que llegó siendo un niño. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y nos va a dar muchos títulos como ya ha hecho”, añadió en rueda de prensa.

Arbeloa recordó la gran imagen que dejó ‘Vini’ en la final de la Supercopa de España y lo vital que ha sido para el club durante los dos últimos títulos de Champions League.

🗣️ Álvaro Arbeloa: "VINÍCIUS nos ha dado muchas Champions, se ha echado al equipo a la espalda desde que era un niño espero que a nadie se le olvide, vamos a trabajar para buscarle y es uno de los NUESTROS y lo seguirá siendo mucho tiempo." pic.twitter.com/LxneHkC3Q4 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 17, 2026

“No creo que le piten de forma mayoritaria todos los partidos. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, es una de las razones por las que esté club es tan grande. Quieren ver la mejor versión de Vini, la que se vio hace una semana ante el Barcelona y que no se le olvide a nadie que nos ha dado varias Champions”, dijo.

En los momentos previos al inicio del partido, Vinicius se mostró algo impactado por los abucheos en contra en el Bernabéu. Durante gran parte del partido, el brasileño recibió los pitos cada vez que tenía el balón.

