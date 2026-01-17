Wesley Sneijder y la polémica jugada vs México en 2014: “No era penal”

Wesley Sneijder, figura de la selección de Holanda en 2010 y 2014, admitió que no hubo penal en la polémica jugada contra México en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

“Ustedes son buena gente. Por supuesto, a veces las emociones ganan y recuerdo el momento de la Copa del Mundo 2014 con el ‘No era penal’. Les digo la verdad y, siendo honesto, no era penal. Es lo que es”, manifestó.

¡¡SE ACABA DE ABRIR UNA HERIDA!! 😭💔



Wesley Sneijder recordó el mítico 'NO ERA PENAL' y aseguró que para él NO DEBIÓ MARCARSE ESA PENAL. 😢



🗣️ "PARA SER HONESTO NO ERA PENAL"

La jugada se remonta al Mundial 2014 en los octavos de final. México y Holanda empataban 1-1 en el minuto 90+1 cuando Arjen Robben cayó bajo un presunto contacto de Rafael Márquez.

El árbitro dio el penal, a pesar del reclamo de los jugadores mexicanos sobre que no hubo contacto y que terminó siendo la eliminación de México tras caer 2-1.

Sneijder salió a responder la pregunta 12 años después tras encontrarse a medios mexicanos en su visita para disputar el Juego de Leyendas, que forma parte de las actividades en Monterrey rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Patrick Kluivert piensa que sí fue penal la polémica jugada vs. México

El ex-delantero también habló sobre la polémica jugada del Mundial 2014, aunque a diferencia de su compatriota, piensa que sí fue penal.

“Era penal, sí. Eso siempre es difícil de hablar del pasado. Lo que pasa es que resulta un poco amargo, pero ya olvidamos eso, hay que mirar al futuro”, indicó el exjugador europeo.

Kluivert también respondió sobre el nivel de la selección de México de cara al Mundial 2026 y cree que puede sorprender a muchas selecciones.

“Creo que cada año tiene un gran equipo, con jugadores que pueden resolver un partido muy fácil. Este año hay un equipo muy importante, veo un país que puede sorprender al mundo, pero es un Mundial con muchos países y va a ser un Mundial inolvidable”.

