Real Madrid derrota Levante en una lluvia de abucheos en el Bernabéu

El Real Madrid se impuso este sábado al Levante (2-0) gracias a los goles del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 58, y de Raúl Asencio, de cabeza en el 66, en un partido marcado por los abucheos que recibió el conjunto blanco por parte de su afición.

Los malos resultados recientes fueron el detonante del enfado, tras perder en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y ser eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días en los que, además, Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banquillo tras la marcha de Xabi Alonso.

El silencio del Bernabéu se hizo presente desde el comienzo del partido, el primero luego de la eliminación ante el Albacete.

Cada vez que Vinicius Jr. y Jude Bellingham tenían la pelota recibían fuertes abucheos de parte de una fanaticada que está molesta ante el último mes del club madrileño.

Los abucheos y pitidos también dieron pie a gritos de “Florentino dimisión” de los fanáticos pidiendo la renuncia del presidente del club, Florentino Pérez, luego de un año y medio sin títulos.

Solo un futbolista se llevó una ovación del Bernabéu, Raúl Asencio, quien jugó con máscara tras recibir un golpe en Albacete. Minutos después de marcar el 2-0 definitivo fue sustituido y la afición le aplaudió al dirigirse al banquillo.

La victoria con los goles de Mbappé y Asencio en la segunda parte no calmó el ánimo de la afición madridista, que despidió a su equipo con otra pitada .

En solo tres días volverán a jugar en casa, esta vez en Liga de Campeones recibiendo al Mónaco el martes; en otro partido de máxima tensión en la que buscan clasificar directo a octavos de final.

