Departamento de Justicia investiga al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis por supuesta conspiración para obstaculizar al ICE

El Departamento de Justicia (DOJ) se encuentra investigando a funcionarios de Minnesota, incluido el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una presunta conspiración para obstaculizar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una escalada en el enfrentamiento del gobierno republicano con los líderes demócratas, indicaron fuentes cercanas al asunto.

Un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, explicó que la investigación se deriva de las declaraciones que proporcionaron Walz y Frey sobre los miles de oficiales de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) desplegados en la región de Minneapolis en las últimas semanas.

Es posible que se emitan citaciones en la investigación, manifestaron fuentes familiarizadas con el tema.

Un vocero del DOJ rechazó realizar comentarios al respecto.

“Este es un claro intento de intimidarme por defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas del orden locales y a nuestros residentes contra el caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestras calles”, indicó Frey. “No me dejaré intimidar. Mi enfoque seguirá siendo el mismo de siempre: mantener nuestra ciudad segura”.

Por su parte, Walz apuntó lo siguiente: “Hace dos días fue Elissa Slotkin. La semana pasada fue Jerome Powell. Antes de eso, Mark Kelly. Utilizar el sistema judicial como arma y amenazar a los oponentes políticos es una táctica peligrosa y autoritaria. La única persona que no está siendo investigada por el tiroteo de Renee Good es el agente federal que le disparó“.

Al menos 3,000 agentes de inmigración fueron enviados a Minneapolis con el propósito de arrestar a personas sospechosas en el país sin documentos e investigar acusaciones de fraude en Minnesota. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó el despliegue masivo como la mayor operación en su historia.

La presencia a gran escala de agentes federales ha causado una reacción local generalizada, provocando protestas y enfrentamientos, particularmente después del asesinato de la residente del estado, Renee Good, por parte de un oficial de ICE la semana pasada.

Walz y Frey, los dos demócratas, denunciaron enérgicamente el despliegue federal en las Ciudades Gemelas, señalando a los agentes federales de crear caos y socavar la seguridad pública por medio de tácticas agresivas, informó CBS News.

A inicios de esta semana, Frey indicó que el despliegue federal había creado una situación que “no era sostenible”.

“Actualmente, tenemos residentes que piden al muy limitado número de policías que luchen contra los agentes de ICE en la calle”, apuntó Frey. “No podemos estar en una situación en Estados Unidos donde dos entidades gubernamentales se enfrenten entre sí”.

Walz y Frey han solicitado que las protestas se mantengan pacíficas. El gobernador hizo un llamado a los habitantes de Minnesota a no “alimentar el caos” en un mensaje el jueves.

Por su parte, la fiscal general de EE.UU. escribió el viernes lo siguiente: “Un recordatorio para todos en Minnesota: nadie está por encima de la ley”.

A reminder to all those in Minnesota: No one is above the law. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 17, 2026

Asimismo, Todd Blanche, fiscal general adjunto, quien visitó Minneapolis con el director del FBI, Kash Payel, el viernes, en la que pareció hacer una vaga referencia a las pesquisas al comienzo de la semana.

“Walz y Frey, mi objetivo es detener su terrorismo por todos los medios. Esto no es una amenaza. Es una promesa”, escribió en la red social X a principios de esta semana.

ICE operates in thousands of counties without incident. Men and women doing their jobs, protecting us from criminal aliens.



Minnesota insurrection is a direct result of a FAILED governor and a TERRIBLE mayor encouraging violence against law enforcement. It’s disgusting.



Walz… https://t.co/govuUtcDVN — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) January 15, 2026

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, declaró: “El alcalde Frey y el gobernador Walz deben controlar su ciudad. Están fomentando obstrucciones y agresiones contra nuestras fuerzas del orden, lo cual constituye un delito federal, un delito grave”.

Noem expresó que la retórica de Walz y Frey “perpetuó” la violencia dirigida contra los federales, alegando que sus comentarios minaron la confianza de las personas en las fuerzas del orden y envalentonaron a los manifestantes.

Las averiguaciones federales se enfocan en un estatuto federal, 18 USC § 372, señaló un funcionario, que tipifica como delito que dos o más personas conspiren para impedir que los agentes federales llevasen a cabo sus funciones oficiales a través de la “fuerza, intimidación o amenazas”.

El estatuto se ha usado históricamente en caso de esfuerzos coordinados para obstruir a funcionarios federales, incluyendo acciones que involucren la violencia o las amenazas. La crítica pública a las políticas federales se ha considerado históricamente como expresión protegida, a menos que implique coordinación directa o incitación a obstruir la aplicación de la ley.

