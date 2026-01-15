Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota si persisten protestas contra ICE

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si persisten las protestas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Asimismo, el republicano argumentó que el objetivo es poner “fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande”.

La Ley de Insurrección otorga poderes de emergencia al Ejecutivo para utilizar el ejército en labores de orden público. La última vez que se aplicó esta normativa fue en 1992, durante la presidencia de George H.W. Bush, debido a los disturbios civiles en Los Ángeles, California.

Reciente incidente Minneapolis

La declaración de Trump ocurre tras un incidente violento en Minneapolis, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirió de bala en la pierna a una persona durante una protesta contra las redadas migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el civil atacó al oficial con una pala de nieve, y este disparó “para defenderse”. Tras el suceso, la cadena CNN reportó enfrentamientos donde fuerzas federales emplearon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes.

Sin embargo, para ese momento las tensiones estaban en su punto máximo tras la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, quien falleció hace una semana por disparos de otro agente de ICE en la misma ciudad.

Minnesota vs. Trump

Como respuesta los recientes hechos por parte de ICE, el estado de Minnesota y las autoridades de Minneapolis y Saint Paul han presentado demandas contra la Administración Trump. El proceso legal busca detener las redadas y frenar el despliegue de agentes federales en sus jurisdicciones.

El presidente ha criticado la gestión del gobernador Tim Walz y del alcalde Jacob Frey. Trump los acusa de priorizar a “delincuentes e inmigrantes indocumentados” y de permitir el desorden público. El mandatario ya había planteado el uso de esta ley anteriormente ante protestas en ciudades como Portland y Chicago.

