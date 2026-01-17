Jueza limita acciones de control de multitudes de ICE en protestas en Minneapolis

Una jueza federal decidió que los agentes federales que llevan a cabo un extenso operativo migratorio del gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota no pueden arrestar ni implementar algunas medidas de control de multitudes contra las personas presentes en manifestaciones pacíficas y sin obstrucciones.

La orden se produce a la vez que la indignación por dos tiroteos perpetrados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis en una semana, sigue en aumento.

Asimismo, las nuevas restricciones a los oficiales federales llegan tras darse a conocer que el Departamento de Justicia (DOJ) está investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una presunta obstrucción a las fuerzas del orden federales, de acuerdo con lo que informaron las fuentes cercanas al asunto.

Las pesquisas plantean la posibilidad de consecuencias penales para ambos líderes demócratas, quienes criticaron abiertamente el incremento de la actividad federal que empezó en diciembre.

Grupos de manifestantes siguieron denunciando la represión migratoria en Minneapolis en el día y la noche del viernes, pese a las heladas temperaturas. Las protestas se intensificaron la semana pasada luego de que Renee Good, de 37 años, y madre de tres hijos, fuese disparada mortalmente en la cara a manos de un agente de ICE, y nuevamente una semana después, cuando otro oficial disparó e hirió a un venezolano señalado de resistirse violentamente al arresto, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

🇺🇸🇻🇪 | El caos estalló en el norte de Minneapolis después de que un joven, de nacionalidad venezolana, fue baleado por agentes del ICE después de que dijeron que fueron atacados con una pala. pic.twitter.com/qe5uoeZh9L — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 15, 2026

Dictamen protege protestas pacíficas

Los agentes federales que trabajan en la Operación Metro Surge de la administración Trump en Minnesota no pueden detener ni tomar represalias contra los manifestantes pacíficos ni usar “gas pimienta o municiones no letales similares y herramientas de dispersión de multitudes” contra ellos, sentenció la jueza federal de distrito, Katherine Menéndez, en una orden judicial preliminar emitida el viernes.

En este sentido, la jueza aseguró que los agentes ya no pueden detener a los conductores cuando no haya una sospecha razonable y articulada de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con las operaciones federales, informó CNN.

“El hecho de seguir con seguridad a los agentes a una distancia adecuada no crea, por sí solo, una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo”, indicó Menéndez .

La orden solo se aplica en Minnesota y solo a los agentes implicados en la actual operación, y no se destinará a otros oficiales federales que manejan tareas diarias en otros lugares, especificó la orden.

En respuesta al fallo, el DHS apuntó que está “tomando medidas apropiadas y constitucionales para defender el Estado de derecho y proteger a nuestros oficiales y al público de alborotadores peligrosos”.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, expresó que, pese a las amenazas, los funcionarios federales siguen el entrenamiento y usan “la mínima cantidad de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”.

La orden preliminar fue pedida por activistas que presentaron una demanda el mes pasado argumentando que el gobierno federal violaba sus derechos constitucionales. Este caso es independiente de otra demanda presentada por Minnesota y las Ciudades Gemelas el lunes, que busca terminar, por orden judicial, con lo que llaman una “invasión federal” en medio de la operación Metro Surge.

Por su parte, Walz y Frey acusaron a Trump de tratar de intimidar a sus oponentes políticos. Varios gobernadores y congresistas demócratas tildaron la presunta investigación de abuso de poder.

Los congresistas demócratas celebraron una audiencia en el capitolio estatal de Minnesota el viernes para denunciar los presuntos abusos llevados a cabo durante la ofensiva migratoria.

Legisladores y residentes locales declararon en la audiencia que los ciudadanos estadounidenses, en sus actividades cotidianas, están siendo abordados o detenidos debido a su origen étnico. Un representante del DHS insistió en que los agentes federales no usan perfiles raciales para hacer detenciones.

Protestas en curso

Los manifestantes se reunieron de nuevo el viernes en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple de Minneapolis, sede de las operaciones de inmigración. Agentes federales con su equipo táctico removieron a la fuerza a un grupo de personas de la calle, y al menos una persona pareció ser arrestada luego de una contundente respuesta de al menos cinco agentes.

Por su lado, Trump reiteró el viernes que está dispuesto a usar la Ley de Insurrección para enviar tropas estadounidenses a Minnesota, pero dijo lo siguiente: “No creo que haya ninguna razón ahora mismo para usarla”.

El mandatario republicano ha amenazado en numerosas oportunidades con invocar la ley centenaria si los líderes estatales y locales no calman los disturbios.

