Choque entre dos trenes en el sur de España deja al menos 21 muertos y decenas de heridos

Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron gravemente heridas tras un grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en el sur de España, cuando un tren de alta velocidad descarriló y colisionó con otro convoy que circulaba en sentido contrario en la provincia de Córdoba.

El siniestro se produjo cerca del municipio de Adamuz, cuando un tren de la compañía privada Iryo, que había partido desde Málaga con destino a Madrid, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones. Estos invadieron la vía contigua justo en el momento en que transitaba un tren Alvia de la empresa estatal Renfe, que cubría la ruta hacia la ciudad de Huelva.

El impacto fue directo. Los vagones del tren de Iryo chocaron contra los dos primeros coches del convoy de Renfe, que salieron despedidos por la fuerza de la colisión.

Según confirmaron las autoridades, el tren de alta velocidad transportaba a 317 pasajeros y el accidente ocurrió alrededor de las 19:39 horas locales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el hecho como “terrible” y señaló que se trata de uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en los últimos años en el país.

Mientras avanzaban las tareas de auxilio, familiares de los pasajeros del tren con destino a Huelva comenzaron a concentrarse en la estación de esa ciudad, ante la imposibilidad de comunicarse con sus seres queridos. Muchos llegaron visiblemente angustiados, en medio de la falta de información inicial sobre el estado de los pasajeros.

Como medida extraordinaria, las principales estaciones ferroviarias del país —incluidas Madrid-Atocha, Córdoba, Sevilla y Málaga— permanecerán abiertas durante la noche para alojar a los cientos de pasajeros cuyos viajes quedaron interrumpidos por el accidente.

Solidaridad

Desde el ámbito político, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó a través de redes sociales que el Ejecutivo trabaja de forma coordinada con los servicios de emergencia y las autoridades competentes para asistir a las víctimas.

El mandatario decidió suspender toda su agenda oficial prevista para este lunes, incluida una reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Las muestras de condolencias llegaron desde todos los partidos políticos, así como desde instituciones europeas. La familia real española también expresó su pesar por el fallecimiento de las víctimas y su solidaridad con los heridos, pese a encontrarse en el extranjero por compromisos oficiales.

