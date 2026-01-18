Hombre de Brooklyn acusado de apuñalar y matar a su abuela de 85 años

Un hombre de Brooklyn enfrenta cargos de asesinato y un crimen con armas por la muerte a cuchilladas de su abuela anciana, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Identificado como Jackson King, de 22 años, fue arrestado el viernes por el asesinato de Julia Boomer, de 85 años. La mujer recibió numerosas puñaladas en un ataque que se llevó a cabo el martes en la noche en el apartamento que ambos compartían en Bedford-Stuyvesant, explicaron las autoridades.

King fue detenido horas después del sangriento ataque, pero no se habían presentado cargos hasta el viernes. Los funcionarios habían declarado previamente que estaban investigando la probabilidad de que el ataque se produjera cuando el sospechoso sufría un episodio psicótico, informó Gothamist.

La muerte de Boomer fue el primer homicidio en lo que va de año en la Comisaría 79, que incluye Bed-Stuy, de acuerdo con los datos proporcionados por el NYPD.

Los homicidios en el distrito se mantuvieron estables en 2024 y 2025, con ocho asesinatos reportados cada año. En toda la ciudad, descendieron más del 20% interanual, dijo la policía de Nueva York.

