Adolescente mató a su novia en hogar en NJ: acusación

Justice Deas, adolescente de 17 años, murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso.

A la 1:19 de la madrugada del sábado, se recibió una llamada al 911 para reportar disparos en una casa adosada en Grove Av en Edison, condado Middlesex. Al llegar, las autoridades encontraron muerta a Deas.

Un joven de 17 años residente de Plainfield, que se encontraba en la casa, fue detenido de inmediato y acusado de actos de delincuencia juvenil. Su nombre no ha sido revelado por ser menor de edad. De haber sido adulto, se habrían tipificado como cargos por posesión de armas y homicidio, indicó ABC News. Al parecer, no había nadie más en la casa cuando ocurrió el tiroteo y no está claro el motivo del crimen.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en noviembre Emily Finn, adolescente de 18 años, murió baleada en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo, pero sobrevivió y fue acusado.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. También el mes pasado Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda