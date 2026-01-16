Mujer mató a hombre en calle de Nueva York afuera de centro escolar: acusación

Fati Musah Sexton fue arrestada como sospechosa del apuñalamiento mortal de Shamel Parnell frente a una antigua comisaría histórica de NYPD donde ahora funciona un centro escolar en El Bronx.

Sexton, de 29 años, fue acusada de homicidio este semana, más de siete meses después del crimen ocurrido alrededor de las 12:20 a.m. del 2 de junio, informó la Policía de Nueva York.

Parnell, residente de Manhattan de 39 años, se encontraba frente a la antigua comisaría del Distrito 48 cuando lo apuñalaron en el pecho y el cuello en 1925 Bathgate Av, cerca de East Tremont Avenue. Los paramédicos lo trasladaron al Hospital St. Barnabas, donde falleció, recordó Daily News.

Tres días después la policía difundió una imagen de vigilancia de una pareja sospechosa del crimen, tomada desde el interior de un taxi inmediatamente después del ataque. El hombre aún se encuentra prófugo.

Un portavoz de la policía no pudo precisar de inmediato cuál fue el papel de Sexton en el apuñalamiento mortal, pero según la acusación ella y el otro sospechoso actuaron en conjunto durante la agresión.

Sexton vivía a sólo una cuadra del lugar donde Parnell fue atacado mortalmente, según la policía. La mujer no tenía antecedentes policiales. No está claro el motivo del crimen ni el posible nexo entre los sospechosos y la víctima. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El edificio frente al cual Parnell fue apuñalado albergó la comisaría del Distrito 48 de NYPD durante décadas, pero ahora es sede de un programa escolar Head Start. Fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1983 por su notable arquitectura.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes.

En un caso similar, la semana pasada Josué Arturo, adolescente de 17 años, murió tras apuñalado en el cuello a media tarde en una calle cerca de su casa en Queens (NYC). En diciembre una turista de California fue apuñalada en un baño de la famosa tienda Macy’s en Manhattan cuando estaba cambiando el pañal de su bebé.