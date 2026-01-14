Hombre apuñalado en McDonald’s en Times Sq; 3er caso en meca turística de Nueva York en una semana

Un joven de 27 años fue apuñalado durante una acalorada discusión dentro de un restaurante McDonald’s en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial, ayer al amanecer.

Fue el 3er herido por arma blanca en la misma zona en menos de una semana, destacó New York Post. El último caso sucedió alrededor de las 5:55 a.m. del martes cuando un desconocido apuñaló a la víctima en el estómago dentro del restaurante de comida rápida ubicado en Broadway cerca de West 45th St, según las autoridades.

El herido fue trasladado al Hospital Bellevue en condición estable, informó la policía. Estuvo involucrado en una disputa con dos hombres, uno de los cuales lo apuñaló.

El sangriento ataque ocurrió apenas dos días después de que otro hombre fuese apuñalado en la pierna durante una pelea frente a un Starbucks en Broadway cerca de West 39th St alrededor de las 7:45 p.m. del domingo 11, según la Policía de Nueva York.

Previamente, el miércoles 7 de enero, un hombre de 30 años fue herido con un arma blanca en la cara y apuñalado en la espalda por tres personas también en Broadway cerca de West 39th St.

Los datos de NYPD, actualizados el domingo, muestran que en lo poco que va del año se han reportado 23 agresiones graves en el distrito de Midtown South, que abarca Times Square, la misma cifra que el año pasado al mismo período.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Times Square es una zona de frecuente violencia en Midtown Manhattan. El mes pasado Ahmad Mossad, joven de 23 años, como sospechoso de haber rociado a un hombre con gasolina y prenderle fuego en esa zona en marzo de 2025.

También en diciembre Alagie Jatta y Paul Ohore fueron arrestados como sospechosos de la muerte de Daevon Silva, joven de 23 años visitante de Rhode Island quien fue apuñalado y sufrió una brutal paliza con un bate de béisbol en una calle de Times Square en noviembre.

En agosto tres personas, incluyendo un hombre de 65 años, fueron hospitalizadas después de que un joven presuntamente le disparara a un rival en Times Square.