Moneda de 1 centavo de 1990 podría valer $5,000 dólares

Una simple moneda olvidada en un cajón o dentro de un viejo set de colección podría esconder un valor inesperado. Se trata de un centavo de 1990 que, bajo ciertas características muy específicas, puede alcanzar miles de dólares en el mercado numismático.

No cualquier moneda de 1 centavo de 1990 es valiosa. Los coleccionistas buscan una versión muy particular conocida como el error “No S” en monedas Proof, una falla poco común que ocurrió en la Casa de Moneda de San Francisco, encargada de producir monedas especiales para coleccionistas.

Las monedas Proof no están hechas para circular. Se fabrican en cantidades limitadas, se golpean dos veces para lograr un fondo tipo espejo y detalles nítidos, y se venden en estuches sellados.

Sin embargo, en 1990, una pequeña cantidad de estos centavos salió al mercado sin la letra “S”, que identifica a la Casa de Moneda de San Francisco.

Esa omisión convirtió la moneda en una de las más buscadas de la era moderna.

Por qué puede valer miles de dólares

El valor de esta moneda está directamente ligado a su rareza.

Especialistas estiman que existen menos de 200 ejemplares auténticos del centavo Proof de 1990 sin la marca “S”.

Muchos fueron comprados en sets oficiales, guardados durante años y olvidados por completo por sus dueños.

Dependiendo de su estado de conservación y certificación, estas monedas se han vendido por entre $6,000 y más de $20,000, según registros de subastas numismáticas.

En algunos casos, ejemplares bien conservados superan con facilidad los $5,000, cifra que ha despertado el interés de miles de personas que hoy revisan antiguas colecciones familiares.

Es importante no confundir esta pieza con los centavos comunes de 1990 acuñados en Filadelfia, que tampoco llevan letra de ceca.

La diferencia clave está en el acabado: la moneda valiosa tiene un brillo espejo, superficies limpias y detalles perfectamente definidos.

Si luce opaca o desgastada, se trata de una moneda común sin valor extraordinario.

Un error que no debe limpiarse

Quienes creen haber encontrado una de estas monedas deben evitar un error frecuente: limpiarla.

Cualquier intento de pulirla o frotarla puede destruir su valor de inmediato.

La limpieza elimina la superficie original, algo que los coleccionistas consideran daño irreversible.

La recomendación es colocarla de inmediato en un estuche protector. Incluso el contacto con los dedos puede afectar la superficie con el paso del tiempo.

Los expertos aconsejan tratarla como un activo valioso y no como una simple moneda de bolsillo.

Dónde buscarla

Muchos de estos centavos siguen escondidos en sets Proof de 1990 que nunca fueron abiertos.

Si heredaste cajas con monedas antiguas o recuerdos familiares, este puede ser el momento de revisarlos con calma.

Para algunos coleccionistas, esta moneda es considerada una especie de boleto de lotería moderno que todavía puede encontrarse dentro de casa.

