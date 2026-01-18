Padres dejaron morir de hambre a su hijo de 5 años hasta que pesó 19 libras: Policía

La muerte de Marley Perilloux, un niño de 5 años, ha sacudido a Luisiana luego de que las autoridades confirmaran que el menor murió por desnutrición extrema, tras pesar apenas 19 libras (8,6 kilos) cuando fue hallado inconsciente por la policía.

La Oficina del Sheriff de la parroquia Ascension informó que los padres del menor, Marley Perilloux, de 33 años, y Raynisa Young, de 27, fueron arrestados y enfrentan múltiples cargos, entre ellos homicidio por negligencia y crueldad en segundo grado contra menores.

El caso salió a la luz la noche del 1 de enero, alrededor de las 9:00 p. m., cuando la pareja llamó al 911 tras subir al niño a un vehículo. Los agentes acudieron a una gasolinera de Geismar, donde encontraron al pequeño inconsciente.

Los oficiales comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. El menor fue trasladado a un hospital cercano, pero fue declarado muerto poco después.

Según el reporte del sheriff, el niño presentaba lesiones visibles, lo que llevó a los detectives a profundizar la investigación. Las autoridades señalaron desde un inicio que existían serias sospechas de negligencia infantil, incluyendo una desnutrición severa.

Las indagaciones condujeron a los agentes hasta la vivienda familiar, donde también residían otros tres niños, cuyas edades no fueron reveladas por las autoridades.

Dentro del domicilio, los detectives encontraron condiciones que calificaron como prácticamente inhabitables. La casa estaba llena de basura, con colchones sucios colocados directamente en el suelo y sin condiciones mínimas de higiene.

De acuerdo con el informe policial, la investigación determinó que los padres no garantizaron al menor alimentación adecuada, higiene básica ni atención médica, factores que habrían contribuido directamente a su deterioro físico.

Peso extremadamente bajo

El sheriff detalló que al momento de su muerte, Marley pesaba apenas 8,6 kilos, un peso extremadamente bajo para un niño de su edad.

El coronel Donald Capelo, jefe de la Oficina del Sheriff de Ascension, calificó el caso como uno de los más graves que ha presenciado en su carrera.

“Este es probablemente el peor caso de negligencia infantil que he visto en mis 34 años de aplicación de la ley”, afirmó.

Capelo añadió una comparación que evidenció la magnitud del abandono. “Cuando llegan los forenses, existen bolsas para cadáveres de adultos y bolsas para bebés. Este niño de 5 años cabía en una bolsa para bebés”, declaró, según reportó WAFB.

Tras los arrestos, los padres fueron ingresados en la cárcel de la parroquia Ascension, donde permanecen sin derecho a fianza.

Los otros tres menores que vivían en la vivienda fueron retirados del hogar y puestos bajo custodia del estado, mientras continúan las evaluaciones de bienestar infantil.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue abierta.

