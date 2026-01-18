Programa ’60 Minutes’ emite reportaje sobre deportaciones de Trump que había sido suspendido

El programa periodístico 60 Minutes tiene previsto emitir un reportaje sobre las deportaciones realizadas durante la administración de Donald Trump, una historia que había sido retirada abruptamente de la programación hace un mes y que desató una fuerte disputa interna en CBS News por presuntas presiones políticas.

El trabajo, realizado por la corresponsal Sharyn Alfonsi, recoge testimonios de migrantes deportados que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT, en El Salvador, conocida por sus duras condiciones, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

El segmento estaba previsto para transmitirse el 21 de diciembre, pero fue eliminado a última hora por orden de la nueva editora en jefe de CBS News, Bari Weiss. Tras la decisión, Alfonsi aseguró a sus colegas de 60 Minutes que la exclusión del reportaje “no fue una decisión editorial, sino política”.

Weiss, por su parte, sostuvo que la historia no reflejaba de forma suficiente la postura de la administración Trump ni aportaba información distinta a la ya publicada previamente por otros medios.

Según personas familiarizadas con la transmisión, señaló AP, el reportaje fue actualizado para incluir declaraciones de la administración Trump, aunque sin nuevas entrevistas en cámara. Alfonsi también añadió más contexto sobre los dos migrantes que relataban su experiencia en la prisión salvadoreña.

En un comunicado, CBS News afirmó que su dirección “siempre se ha comprometido a emitir el reportaje de CECOT de 60 Minutes tan pronto como estuviera listo” y aseguró que la emisión demuestra “la independencia de CBS News y la solidez de su narrativa”.

La controversia se intensificó entre críticos que consideran que el nombramiento de Weiss —fundadora del sitio Free Press y sin experiencia previa en noticias televisivas— formó parte de un intento del nuevo liderazgo corporativo de CBS por acercarse a Trump.

Alfonsi también denunció que funcionarios de la administración se negaron a conceder entrevistas frente a cámara, lo que calificó como una maniobra para frenar la publicación de la historia. Aunque el reportaje fue retirado de la emisión en Estados Unidos, una versión original se publicó por error en línea después de que CBS enviara el programa a Global Television, la cadena que transmite 60 Minutes en Canadá.

Esa versión permitió a algunos espectadores comparar el contenido inicialmente rechazado con el que finalmente será emitido. En la versión difundida en Canadá, Alfonsi señalaba que la administración Trump rechazó las solicitudes de entrevista y remitió las preguntas sobre la prisión al gobierno de El Salvador, que no respondió, indicó la agencia de noticias.

El segmento incluía breves declaraciones de Trump, quien afirmó que los operadores de la cárcel “no se andan con rodeos”, y de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien defendía el envío de migrantes a esa prisión.

Desde la llegada de Weiss, figuras de la administración Trump han tenido mayor presencia en CBS News. El propio Trump fue entrevistado por Norah O’Donnell en 60 Minutes el 2 de noviembre.

Además, The New York Times informó que, tras una reciente entrevista de Trump con el nuevo presentador de CBS Evening News, Tony Dokoupil, Leavitt advirtió a la cadena que la demandarían si el intercambio no se transmitía completo.

