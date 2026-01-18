Trump fija membresía de $1,000 millones para países que se sumen a la Junta de Paz de Gaza

La Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para supervisar el plan para Gaza y otros posibles conflictos internacionales tendrá una membresía de $1,000 millones de dólares para los países que deseen integrarse, según un borrador de los estatutos fundacionales citado por Bloomberg y The Atlantic.

De acuerdo con esos documentos, los Estados miembros deberán aportar esa suma para formar parte del nuevo organismo internacional impulsado por la Casa Blanca, cuyo objetivo es fiscalizar la aplicación del plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás y supervisar un gobierno transitorio en la franja.

El texto no detalla en qué se utilizará el dinero recaudado.

La membresía tendrá una duración inicial de tres años, aunque estará sujeta a renovación a discreción del propio Trump. No obstante, los países que contribuyan con más de $1,000 millones de dólares durante el primer año quedarán exentos de ese límite temporal, según el borrador citado por los dos medios.

Trump será el presidente inaugural del organismo y conservará amplios poderes sobre la admisión y permanencia de los miembros. Aunque las decisiones podrán someterse a votación conjunta, el documento establece que el mandatario estadounidense tendrá la autoridad final para aprobarlas o rechazarlas.

Países invitados

Trump ha invitado a varios países a integrarse como miembros fundadores. Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han confirmado haber recibido cartas formales para unirse. También fueron invitados el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi; el rey de Jordania, Abdallá II; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La iniciativa cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque ha generado recelos entre algunos aliados de Washington, que temen que el nuevo organismo pueda convertirse en una estructura paralela a las Naciones Unidas.

Donald Trump liderará la Junta de Paz

La Junta de Paz estará encabezada por Trump y contará con una Junta Ejecutiva integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; el asesor Roberto Gabriel; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El anuncio se produjo en paralelo al inicio de la segunda fase del plan para Gaza, que prevé la creación de un gobierno tecnocrático en la franja y el desarme de Hamás.

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, cuestionó la legalidad del organismo y advirtió que podría servir para imponer los intereses de Estados Unidos e Israel. Otros aliados, según declaraciones recogidas por medios internacionales, alertan de que la Junta podría socavar el papel del Consejo de Seguridad.

Sigue leyendo:

• Netanyahu fue el único líder extranjero en la fiesta de fin de año de Trump

• EE.UU. anunció junta que supervisará el nuevo gobierno de Gaza: quiénes la conforman

• Trump anticipa acuerdo integral de desmilitarización con Hamás en Gaza