Netanyahu fue el único líder extranjero en la fiesta de fin de año de Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cerró el año como invitado destacado en la exclusiva celebración de Nochevieja organizada por el presidente Donald Trump en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

La presencia de Netanyahu en el evento fue confirmada por su oficina, que subrayó que el jefe de Gobierno israelí y su esposa, Sara, acudieron por invitación directa de Trump y de la primera dama, Melania Trump.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a la pareja entre los asistentes, en una velada marcada por el lujo y el simbolismo político. Netanyahu vistió traje con corbata negra, mientras que Trump apareció con esmoquin y Melania con un vestido plateado.

Según el equipo del primer ministro israelí, Netanyahu fue el único líder extranjero invitado a la fiesta y el único que ha participado en el baile presidencial de Trump, un detalle que su entorno interpretó como una señal del trato preferencial que mantiene con la Casa Blanca.

La fiesta de Nochevieja reunió a figuras del círculo más cercano del presidente estadounidense, entre ellos sus hijos Donald Jr., Eric y Barron, así como el exalcalde de Nueva York y exabogado personal de Trump, Rudy Giuliani, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Durante el evento, Trump ofreció un breve discurso en el que defendió su política arancelaria y participó en la subasta de un retrato de Jesús pintado durante la propia celebración.

Relación estrecha

Días antes, el propio Trump ya había adelantado públicamente que Netanyahu podría estar entre los asistentes a la celebración de fin de año.

La asistencia a la gala se produjo poco después de que ambos dirigentes mantuvieran una nueva reunión en Mar-a-Lago, la segunda desde que se anunció el alto el fuego en Gaza en octubre y la sexta a lo largo de 2025.

Aunque no trascendieron detalles concretos del contenido de ese encuentro, Trump y Netanyahu intercambiaron elogios y dieron a entender que las conversaciones estuvieron orientadas a avanzar hacia una segunda fase del acuerdo de tregua.

En ese contexto, Trump reiteró su respaldo a Israel frente a Irán y afirmó que apoyaría una nueva ofensiva israelí si Teherán decide reactivar su programa de armas de destrucción masiva, una postura que refuerza la línea dura que ambos gobiernos han mantenido sobre el régimen iraní.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Irán afirma que el país libra una “guerra total” contra EE.UU., Israel y Europa

– Israel acusa a Hamás de violar tregua y advierte que “responderá en consecuencia”

– Trump dice que el plan de paz entre Ucrania y Rusia no avanzará sin su aprobación