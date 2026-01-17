EE.UU. anunció junta que supervisará el nuevo gobierno de Gaza: quiénes la conforman

Estados Unidos anunció el viernes la conformación de una junta ejecutiva que supervisará el nuevo gobierno de Gaza como parte de la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump para el enclave palestino.

El organismo tendrá a su cargo la administración transitoria, la reconstrucción y la estabilización de Gaza tras el alto el fuego, en un esquema que excluye a Hamás y apuesta por un Ejecutivo de tecnócratas palestinos.

Según informó la Casa Blanca, la junta ejecutiva estará integrada por figuras políticas, diplomáticas y económicas de alto perfil.

Entre los nombres confirmados figuran el exprimer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Trump y uno de los principales arquitectos del plan.

La lista de integrantes incluye además a Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Roberto Gabriel, asesor cercano a Trump; y otros actores del ámbito financiero y diplomático internacional.

De acuerdo con Washington, cada miembro asumirá responsabilidades específicas vinculadas al fortalecimiento de la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la obtención de financiación a gran escala y la movilización de capital internacional.

Un alto representante y una fuerza de estabilización

El gobierno estadounidense también designó al búlgaro Nickolay Mladenov como alto representante para Gaza. Fue ministro de Exteriores de Bulgaria y se desempeñó como coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, un cargo desde el que mantuvo contacto directo con israelíes y palestinos.

En el plano de la seguridad, la Casa Blanca anunció que Jasper Jeffers, comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente de la ONU que deberá garantizar la seguridad y la desmilitarización de Gaza, tal como lo estipula el plan de paz de Trump.

El nuevo gobierno de Gaza

La junta ejecutiva supervisará al nuevo gobierno gazatí, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, que estará compuesto por 15 miembros y será liderado por el ingeniero Ali Shaaz.

Este Ejecutivo estará integrado por palestinos sin vínculos con Hamás, grupo islamista que, según el plan estadounidense, debe ser desarmado para avanzar hacia una etapa de estabilidad y reconstrucción.

El anuncio se produce pocos días después de que la Casa Blanca confirmara el inicio de la fase dos del plan de paz, que sigue a una primera etapa iniciada en octubre y que contempló el alto el fuego, la liberación de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria.

No obstante, pese a la tregua, las autoridades sanitarias de Gaza han informado que cientos de palestinos han muerto en ataques israelíes desde entonces.

Milei, invitado a integrar la junta

Asimismo, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este sábado que recibió una invitación formal de Donald Trump para que su país integre, como miembro fundador, la Junta de Paz para Gaza.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace”, escribió Milei en su cuenta de X

El mandatario agradeció el gesto y reafirmó su alineamiento con Washington e Israel: “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”.

Milei difundió imágenes de la carta firmada por Trump, en la que se confirma su incorporación.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Tony Blair dice sentirse “honrado”

El exprimer ministro británico Tony Blair afirmó sentirse “honrado” por su nombramiento como miembro de la junta ejecutiva. En un comunicado difundido por su instituto, agradeció a Trump por su liderazgo y calificó el plan de paz como un “logro extraordinario”.

Blair sostuvo que la guerra terminó y que los rehenes fueron liberados, salvo uno, y destacó la aprobación de una resolución de la ONU que respalda el plan estadounidense.

Advirtió que su implementación requerirá “un enorme compromiso y trabajo duro”.

A su juicio, la creación del Comité Nacional para la Administración de Gaza “da esperanza a la población de Gaza de que puede tener un futuro diferente”.

Turquía y Paraguay también fueron invitados

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que recibió una invitación de Trump para ser miembro fundador de la Junta de Paz.

Ankara informó que la propuesta fue enviada por carta, aunque la participación de Erdogan genera controversia, dado que es uno de los líderes más críticos del gobierno israelí y un aliado declarado de Hamás.

En América Latina, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, también anunció que fue invitado a integrar la Junta. “Asumimos con honor la responsabilidad de trabajar junto a los Estados Unidos por una paz duradera”, escribió en X.

Creo en el gigante que es Paraguay. Un país de principios, con vocación de paz y con voz propia en el mundo.



Agradezco al Presidente Donald Trump @realDonaldTrump por la invitación para formar parte del Board Of Peace. Esta nueva organización internacional tiene como fin actuar… pic.twitter.com/OWZZNkVNXo — Santiago Peña (@SantiPenap) January 17, 2026

Críticas de Israel y de la Yihad Islámica

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la composición de la junta ejecutiva no fue coordinada con Israel y contradice su política.

Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar a Marco Rubio para abordar el asunto.

Según medios israelíes, Trump habría invitado a hasta 60 países a integrar la Junta de Paz, entre los que no figura Israel. Desde Washington se indicó que la junta sumará más miembros en los próximos días.

Por su parte, la Yihad Islámica Palestina denunció que la Junta de Paz “sirve a los intereses de Israel” y cuestionó los nombres anunciados.

El grupo aseguró que respeta la primera fase del acuerdo y expresó disposición a avanzar hacia la segunda, aunque criticó lo que considera una imposición externa.

