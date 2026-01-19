Buffalo Bills despide al entrenador Sean McDermott tras nueve temporadas

Sean McDermott se une a lista de estrategas despedidos esta temporada en la NFL. El entrenador jefe de Buffalo Bills fue relevado de su cargo tras caer eliminado en la ronda divisional ante Denver Broncos el pasado sábado.

Este lunes, Buffalo Bills emitió un comunicado informando sobre la decisión deportiva de finiquitar la relación laboral con McDermott tras nueve temporadas.

“Sean ha hecho un trabajo admirable al liderar nuestro equipo de fútbol americano durante las últimas 9 temporadas (…) pero creo que necesitamos una nueva estructura dentro de nuestro liderazgo para darle a esta organización la mejor oportunidad de llevar a nuestro equipo al siguiente nivel”, dijo el propietario Terry Pegula.

En el escrito, Pegula reconoció el trabajo McDermott durante casi una década y lo calificó como “fundamental para que Buffalo Bills se convirtiera en un equipo que participa regularmente en los playoffs.

Revolución dentro de la gerencia de Buffalo Bills

Los cambios no fueron solo en el banquillo del equipo. A nivel de franquicia y planificación también hubo limpia. El gerente general Brandon Beane, fue a presidente de operaciones.

Esto se traduce en que ahora Beane deberá encabezar toda la planificación deportiva y buscar a un entrenador jefe y nuevos fichajes para el debut la siguiente temporada.

Beane trabajará directamente con Pegula y Pete Guelli, quien ahora se desempeñará como presidente de operaciones comerciales.

¿Por qué despidieron a Sean McDermott?

La derrota del pasado sábado ante Denver Broncos 33-30 en tiempo extra en el duelo de la Ronda Divisional de la Conferencia Americana, fue el detonante.

No obstante, las razones son acumulativas y es que por cuarto ocasión en cinco años, los Bills quedan eliminados en la Ronda Divisional.

La franquicia consiguió ocho apariciones en playoffs en nueve años y dos finales de conferencia, pero nunca llegaron al Super Bowl.

Buffalo Bills jugó cuatro Super Bowls consecutivos desde 1990 hasta 1994. Nadie en la historia de la franquicia lo ha conseguido. Sin embargo, perdieron las cuatro finales.

La última vez que los Bills llegaron al Super Bowl fue el 30 de enero de 1994, en el Super Bowl XXVIII, donde perdieron 30–13 ante los Dallas Cowboys. Desde entonces no han vuelto al juego por el título.

Por su parte, Sean McDermott deja al equipo con un récord 98-50 en sus nueve temporadas como entrenador en jefe del equipo. En playoffs registró 8-8. Ganó cinco títulos consecutivos de la AFC.



