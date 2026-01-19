Andy Borregales hace historia con Patriots: primer venezolano en jugar una final de conferencia en la NFL

Los latinos en la NFL han dado un paso más y escrito una nueva página dentro de la historia. Andy Borregales se convirtió en el primer venezolano en clasificar a una final de conferencia.

La tarde noche del pasado domingo en el Gillette Stadium, New England Patriots recibió la visita de Houston Texans por el duelo correspondiente a la ronda divisional que otorgaba el último cupo a la final de conferencia.

El pateador ejecutó tres lanzamientos que con elevación y distancia fueron suficientes para obtener puntos extras que sellaron la ventaja parcial 21 sobre 10 en ese momento.

El pateador de los New England Patriots, Andy Borregales (36), abandona el campo tras un partido de la NFL contra los New York Jets, el domingo 28 de diciembre de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto AP/Adam Hunger)

La victoria de los locales 28-16 les otorgó el pase para luchar por el título de conferencia americana. La última vez que New England Patriots jugó esta instancia fue contra Kansas City Chiefs en 2019 y terminaron siendo campeones del Super Bowl LIII.

Lo de Borregales llegando a esta fase del torneo es histórico considerando que es el primer venezolano que lo logra. El tercero fue su hermano José Borregales en 2021.

Los otros dos fueron Alan Pringle que nació en Los Teques, pero se graduó en la Universidad Rice y jugó con Detroit Lions en 1975. También como pateador.

En 1987 Patrick Agantino Ragusa jugó en el fútbol colegial con la Universidad St. John’s. Y luego fue elegido por New York Jets.

Andy Borregales, el venezolano que hace historia en la NFL

Nació en Caracas, pero hizo toda su vida en el sur de la Florida. Se graduó en la Universidad de Miami y su vínculo con el deporte siempre estuvo ligado a la NFL.

Borregales empezó su carrera universitaria en 2021. A la par, su sueño con el fútbol americano. En Miami Hurricanes consiguió 74 goles de campo convertidos en 86 intentos para 86 % de efectividad.

También acertó 183 de 184 puntos extra, lo que lo convirtió en uno de los prospectos más codiciados en su posición en este Draft. Andrés hizo historia al proclamarse como máximo anotador histórico de Miami Hurricanes con 405 puntos.

En el 2024 consiguió 62 de 62 en puntos extras pateados. Asimismo, acertó 18 de sus 19 intentos de gol de campo. El pateador ha sido dos veces seleccionado al primer equipo All-ACC.



