Mike Tomlin se marcha tras 19 temporadas como entrenador en jefe de Pittsburgh Steelers

Se termina un ciclo en Pittsburgh. Después de 19 temporadas al frente de los Steelers, Mike Tomlin decidió dar un paso hacia atrás y renunció a su cargo como entrenador en jefe, esto tras la dolorosa derrota de 30-6 que sufrieron ante los Houston Texans en la ronda de Wildcard.

Tomlin, a quien le quedan dos años de contrato, informó a los jugadores de los Steelers su decisión de retirarse en su reunión del martes a las 14:00 horas, ET, un día después de que Pittsburgh quedara eliminado de los playoffs.

Tomlin, de 53 años, deja Pittsburgh con el logro sin precedentes de no haber tenido una temporada perdedora en casi dos décadas al mando de la franquicia. Consiguió su victoria número 200 en la NFL en la Semana 16 contra los Lions e igualó a Chuck Noll en el noveno puesto de todos los tiempos con 193 victorias en temporada regular en la Semana 18 contra los Ravens, que le aseguraron el título de la AFC Norte.

Steelers a buscar su nuevo entrenador

Con la salida de Tomlin, los Steelers comenzarán la búsqueda de su cuarto entrenador en jefe desde 1969. Tomlin firmó previamente una extensión de contrato en 2024 que podría haberlo mantenido con el equipo hasta la temporada 2027, incluyendo una opción del club con fecha de decisión el 1 de marzo de 2026.

Debido a que renunció mientras aún estaba bajo contrato, los Steelers conservarán los derechos de entrenador de Tomlin y podrían negociar una compensación si regresa a la NFL antes del final de la temporada 2027.

Antes de su renuncia, Tomlin era el entrenador en jefe con más antigüedad en una sola franquicia deportiva profesional norteamericana.

A pesar de todos sus logros, Tomlin terminó su histórica etapa en Pittsburgh con una frustrante sequía de nueve años sin una victoria en postemporada. A pesar de ganar un Super Bowl, dos campeonatos de conferencia y siete títulos de división, los equipos de Tomlin tuvieron un récord acumulado de 8-12 en postemporada. Su última victoria en postemporada fue por 18-16 contra los Kansas City Chiefs en 2016.

Aaron Rodgers expresó su apoyo a Tomlin

El mariscal de campo Aaron Rodgers se mostró desafiante y firme en su apoyo al entrenador de 53 años, quien consiguió su victoria número 193 en la temporada regular en la Semana 18 contra los Baltimore Ravens. Esa victoria histórica lo empató con el entrenador del Salón de la Fama, Chuck Noll, en el noveno lugar de todos los tiempos.

“Mike T. ha tenido más éxito que casi cualquier otro en la liga durante los últimos 19 o 20 años”, dijo Rodgers. “Y más allá de eso, cuando tienes al hombre adecuado y la cultura es la correcta, no piensas en hacer un cambio, pero hay mucha presión externa y, obviamente, eso influye en las decisiones de vez en cuando. Pero no es así como yo haría las cosas ni como solía ser la liga”.

Rodgers no solo apoyó a Tomlin, quien estuvo al frente de los Steelers durante 19 temporadas, sino que también expresó su confianza en su exentrenador de los Green Bay Packers, Matt LaFleur, de quien se espera que renueve su contrato con la organización.

