NFL anuncia a Green Day para abrir el Super Bowl LX

Con las finales de conferencia ya definidas, el Super Bowl está cada vez más cerca de disputarse. El pasado domingo, la NFL anunció que la banda ‘Green Day’ formará parte de la batería de artistas que tocarán en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX que se jugará el 8 de febrero.

En redes sociales y con un comunicado, la NFL informó sobre la elección de la histórica banda de rock como banda principal para “celebrar 60 años de historia del Super Bowl”.

Coming soon on Super Bowl Sunday: @GreenDay to open the #SBLX opening ceremony, LIVE from Levi's Stadium! pic.twitter.com/OdcPXhjQ1D — NFL (@NFL) January 19, 2026

“A la vez que honra a las leyendas de la NFL, es una forma increíblemente conmovedora de inaugurar el Super Bowl LX. Esperamos crear una celebración colectiva para los aficionados en el estadio y en todo el mundo”, dijo Tim Tubito, director de eventos de la NFL.

La banda oriunda de California abrirá el espectáculo que se jugará en el Levi’s Stadium, de Santa Clara junto a otros artistas como Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, que también participarán en la ceremonia inicial.

En el comunicado difundido por la NFL, ‘Green Day’, expresó su orgullo por ofrecer un show en la ciudad que les vio crecer y en el aniversario 60 de uno de los eventos más vistos en el planeta.

“Estamos muy emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestra casa. Estamos honrados de celebrar a los Jugadores Más Valiosos que han dado forma a este deporte y cantar para los aficionados de todo el mundo”, dijo Billie Joe Armstrong, vocalista.

El anuncio de la NFL sobre ‘Green Day’ llega 24 horas después de que el puertorriqueño Bad Bunny publicara en Instagram una especie de video promocional de lo que será su show de Medio Tiempo en el Super Bowl.

Con el título de: “El 8 de febrero el mundo bailará”, el reguetonero encendió la expectativa de cara a su presentación. El audiovisual deja algunos guiños que pueden ser interpretados como mensajes sobre el contexto que vive Estados Unidos.

En el video suena su tema ‘Baile inolvidable’ del álbum ‘Debí tirar más fotos’, mientras él baila en un jardín junto a una mujer latina, que luego es relevada por hombres y mujeres de distintas nacionalidades.

Cabe recordar que el anuncio de Benito Antonio Martínez Ocasio como artista principal para el show de Medio Tiempo de la NFL, generó críticas. El cantante de 31 años ha sido opositor a Trump y sus políticas.

El presidente Donald Trump, en una entrevista en la cadena de noticias Newsmax, dijo que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó la elección como “ridícula”.



