De cuánto será el pago promedio del Seguro Social a finales de 2026

El ajuste por costo de vida del Seguro Social traerá un alivio moderado a millones de jubilados en 2026, aunque su impacto real dependerá de otros aumentos que afectan el bolsillo, como salud y vivienda.

El aumento oficial para 2026

A partir de enero de 2026, más de 70 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social verán un incremento del 2.8% gracias al ajuste anual por costo de vida (COLA), anunció la Social Security Administration.

De acuerdo con datos de la SSA, el pago promedio de jubilación era de alrededor de $1,960 mensuales en noviembre de 2025.

Con el COLA, ese monto subirá en promedio $56 al mes, lo que coloca el cheque típico en aproximadamente $2,016 mensuales al inicio de 2026.

¿Será el mismo monto al cierre de 2026?

No necesariamente. El promedio del Seguro Social cambia a lo largo del año conforme nuevos beneficiarios comienzan a cobrar y otros dejan de hacerlo.

Aun así, Shannon Benton, directora ejecutiva de Senior Citizens League, anticipa que el pago promedio podría acercarse a los $2,100 mensuales hacia finales de 2026.

“Ese monto está impulsado en gran medida por los ajustes regulares por costo de vida”, explicó Benton en un correo electrónico a Go Bnaking Rates.

El aumento que muchos no sentirán completo

Benton advirtió que, para muchos jubilados, el incremento del COLA podría verse neutralizado por otros gastos que siguen subiendo.

“Estos aumentos se absorben rápidamente por el encarecimiento de la atención médica, la vivienda y los gastos diarios, en especial por las primas más altas de Medicare Parte B, que a menudo eliminan el COLA antes de que llegue al bolsillo del jubilado”, señaló.

“La realidad es que, para millones de beneficiarios, seguirá sin ser suficiente”.

Medicare Parte B sube en 2026

En ese mismo sentido, los Centers for Medicare & Medicaid Services informaron que la prima mensual estándar de Medicare Parte B aumentará a $202.90 en 2026, frente a $185 en 2025.

Esto representa un alza de $17.90 al mes. La Parte B cubre consultas médicas y atención ambulatoria.

Un alivio fiscal para mayores de 65 años

No todo son malas noticias. La AARP destacó que una nueva deducción fiscal para personas de 65 años o más podría reducir o incluso eliminar los impuestos sobre el ingreso del Seguro Social para millones de adultos mayores en 2026.

Esta deducción permitirá reducir el ingreso gravable hasta en $6,000.

Podrán acceder al monto completo quienes tengan un ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) de hasta $75,000 en declaraciones individuales o $150,000 en declaraciones conjuntas.

También habrá deducciones parciales para ingresos de hasta $175,000 (solteros) o $250,000 (parejas).

Panorama general

Aunque el pago promedio del Seguro Social podría rondar los $2,100 mensuales hacia finales de 2026, el efecto real del aumento dependerá de cómo evolucionen los costos médicos, la inflación cotidiana y los impuestos.

Para muchos jubilados, el COLA sigue siendo un ajuste necesario, pero insuficiente para compensar todos los incrementos del costo de vida.

Sigue leyendo:

– Nuevo impuesto hará más caro enviar dinero fuera de EE.UU.

– Segunda ronda de pagos de enero a jubilados se da este miércoles

– ¿Cuáles son las prestaciones laborales que pierden los trabajadores en 2026 por ley de Trump?