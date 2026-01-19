Segunda ronda de pagos de enero a jubilados se da este miércoles

Esta semana continúa el calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que la segunda ronda de depósitos de enero para jubilados se realizará este miércoles, con cheques que pueden llegar hasta $5,108 mensuales.

¿Quiénes reciben el pago este miércoles?

La segunda ronda de pagos está programada para el miércoles 21 de enero y corresponde a los jubilados nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.



Este sistema escalonado es el que utiliza la SSA para distribuir los depósitos a lo largo del mes y evitar saturaciones bancarias.

La primera ronda se envió el 14 de enero a quienes nacieron del día 1 al 10 de cualquier mes del año, mientras que la tercera y última ronda de enero se realizará el 28 de enero, dirigida a los jubilados nacidos después del día 21 de cualquier mes del año.

¿Desde qué edad se puede recibir el Seguro Social?

Las personas pueden comenzar a recibir pagos del Seguro Social a partir de los 62 años, aunque el monto mensual depende de varios factores clave relacionados con su historial laboral y la edad a la que decidan jubilarse.

¿De qué depende el monto del cheque?

La SSA explica que el pago mensual se calcula con base en:

-La edad exacta de jubilación

-El monto aportado al Seguro Social durante la vida laboral

-El número de años trabajados y cotizados

Según la Administración del Seguro Social, quienes se jubilan a la edad mínima pueden recibir hasta $2,831 al mes, mientras que una persona que retrasa su jubilación hasta los 70 años puede alcanzar el pago máximo de $5,108 mensuales.

Los beneficiarios pueden consultar una estimación personalizada de su pago mensual a través de la calculadora oficial de la SSA.

¿Cómo se financian estos pagos?

El Seguro Social se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina, que es cubierto tanto por empleados como por empleadores.

Este sistema permite financiar los pagos actuales a jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios.

Sin embargo, analistas advierten que, si el Congreso no actúa, los fondos podrían enfrentar recortes.

Proyecciones indican que a partir de 2034, la SSA podría no contar con recursos suficientes para pagar los beneficios completos, debido al aumento de jubilados y la reducción de la fuerza laboral activa.

