Expertos se muestran cautelosos ante aumento de proteína animal en las nuevas pautas dietéticas de EE. UU.

Las últimas pautas dietéticas federales indican a los estadounidenses que “prioricen los alimentos proteicos en cada comida” y recomiendan aumentar la ingesta diaria, hasta el doble de la cantidad recomendada anteriormente.

“Estamos poniendo fin a la guerra contra las proteínas”, dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una publicación de la Casa Blanca en las redes sociales.

La guía , que incluye una nueva pirámide alimentaria, pone énfasis en la carne roja, la leche entera y otras fuentes animales de proteínas, mientras que minimiza las ofertas basadas en plantas.

Sin embargo, los principales expertos en nutrición cuestionan el aumento de proteínas, afirmando que los estadounidenses ya consumen más de las que necesitan y que no hay evidencia nueva que sugiera que se deba aumentar drásticamente su consumo. Para muchas personas, consumir mucha más proteína podría generar más grasa y más casos de diabetes, afirman.

“Si estás desarrollando músculo activamente con entrenamiento de fuerza o resistencia, consumir más proteína puede ser útil”, afirmó el Dr. Dariush Mozaffarian, experto en nutrición de la Universidad de Tufts. “De lo contrario, estás consumiendo suficiente”.

A otros les preocupa que los consejos dietéticos aceleren la tendencia de las empresas a alentar a los estadounidenses a consumir proteínas adicionales en alimentos como barras, cereales y refrigerios, e incluso agua.

Las ventas de alimentos envasados enriquecidos con proteínas aumentarán en un momento en que «uno de los mensajes principales es ‘come comida real, come alimentos integrales’», afirmó Christopher Gardner, experto en nutrición de la Universidad de Stanford. «Creo que van a confundir mucho al público».

¿Qué es la proteína y cuánta necesita la gente?

La proteína es un macronutriente presente en cada célula del cuerpo humano. Es vital para el crecimiento y la reparación de músculos, huesos, piel, cabello y otros órganos y tejidos. Está compuesta por componentes básicos llamados aminoácidos, incluyendo algunos que el cuerpo no produce y que deben provenir de los alimentos.

Durante décadas, las pautas dietéticas de EE. UU. y otras fuentes han recomendado que las personas consuman 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal cada día, o alrededor de 54 gramos diarios para una persona de 150 libras.

La nueva recomendación recomienda consumir entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, lo que puede duplicar la recomendación anterior. La guía indica que los adultos deben consumir al menos 100 gramos de proteína al día, de los cuales la mitad o más deben provenir de fuentes animales.

El hombre adulto medio ya consume unos 100 gramos de proteína al día, o el doble de la recomendación anterior.

¿Por qué cambiaron las nuevas pautas dietéticas?

Las recomendaciones proteicas anteriores fueron calculadas para prevenir una deficiencia nutricional, según una revisión científica publicada junto con las nuevas pautas dietéticas.

“Representa la ingesta más baja que mantiene el equilibrio en la mayoría de los adultos sanos, pero no refleja la ingesta necesaria para mantener una masa muscular o una función metabólica óptimas en todas las condiciones”, señala la revisión.

El nuevo documento se basó en evidencia de 30 estudios que analizaron los efectos de las dietas ricas en proteínas en el control del peso y la adecuación de nutrientes.

Concluyó que una ingesta de proteínas muy superior a la recomendada anteriormente “es segura y compatible con una buena salud”.

Con información AP

Sigue leyendo: