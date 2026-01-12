¿Proteína en palomitas? El nuevo snack de Starbucks y Khloé Kardashian que está rompiendo el mercado este 2026

Disfrutar de una de las bebidas favoritas y palomitas de maíz con un extra de proteína es la nueva apuesta de Starbucks para este 2026. En una colaboración exclusiva con Khloé Kardashian, la cadena ofrece opciones saludables para las personas que desean disfrutar de un antojo sin sacrificar el sabor ni la calidad nutricional.

La llegada de Khloud Sweet & Salty Kettle Corn Protein Popcorn a las tiendas marca un avance en el catálogo de la gigante del café, alejándose de los ultraprocesados convencionales para posicionarse con éxito en el segmento del “snack inteligente”. Tressie Lieberman, directora de marca de Starbucks, señala que esta apuesta responde a una demanda real de los clientes que buscan snacks proteicos que equilibren la funcionalidad con el placer sensorial.

Palomitas de maíz con un extra de proteína

El nuevo Khloud Protein Popcorn llega a Starbucks: un equilibrio perfecto de sabor dulce y salado con ingredientes naturales y 7g de proteína por bolsa. Crédito: Starbucks | Cortesía

Cada bolsa de estas palomitas tiene un aporte de 7 gramos de proteína y está elaborada con granos 100% integrales. Esta composición no solo añade una textura crujiente satisfactoria, sino que aporta la fibra necesaria para equilibrar el índice glucémico del azúcar de caña presente en la receta. Khloud Protein Popcorn redefine el concepto de picoteo saludable con una receta no modificada genéticamente, elaboradas en la calidad de sus grasas al ser elaborada con aceite de coco y de oliva.

Destaca por su transparencia nutricional, utilizando únicamente ingredientes auténticos y reconocibles como granos 100% integrales, azúcar de caña y sal rosa del Himalaya. Gracias a la inclusión de proteína de leche, cada bolsa aporta 7 gramos de proteína, logrando un equilibrio perfecto entre un crujido dulce-salado y un perfil nutricional funcional.

El combo ideal: Palomitas e Iced Protein Latte

La creadora del producto, Khloé Kardashian, reveló su combinación favorita: un Grande Iced Vanilla Protein Latte personalizado con café Blonde Espresso y espuma fría de proteína. Esta mezcla eleva la ingesta proteica total de la experiencia a unos 47 gramos de proteína, una cifra impresionante para un refrigerio de cafetería.

Esta combinación es comparable a una comida completa en términos de macronutrientes, lo que transforma una visita casual a Starbucks en una estrategia de recuperación post-entrenamiento o en un sustituto de merienda de alto rendimiento. Como afirma la propia Khloé, llevar Khloud a Starbucks es “simplemente lógico”, permitiendo a los consumidores encontrar soluciones saludables y funcionales dentro de su rutina diaria.

