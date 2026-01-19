Hochul gana ventaja en recaudación de fondos para su campaña, pero las finanzas públicas de NY cerrarían la brecha frente a sus rivales

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, aún tiene una considerable ventaja en efectivo sobre sus oponentes, pero sus rivales dicen que el nuevo sistema de financiamiento de campañas públicas les facilita presentar sus alegatos.

La demócrata recaudó $5.5 millones de dólares en los últimos seis meses y ahora cuenta con unos $20.2 millones de dólares disponibles, de acuerdo con las declaraciones de financiación de campaña presentadas la semana pasada.

Esto es casi 20 veces la cantidad de su rival republicano, Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, quien declaró tener $1.2 millones de dólares en sus arcas. La mayoría del dinero se transfirió a su cuenta electoral local y del Comité Republicano del Condado de Nassau.

Los recursos de la gobernadora eclipsan a los del vicegobernador Antonio Delgado, viejo aliado que la desafía en las primarias demócratas. Delgado recaudó $1.2 millones de dólares en los últimos seis meses y cuenta con $1.1 millones de dólares en el banco.

“Esta campaña está sentando las bases necesarias para reelegir al gobernador, elegir líderes demócratas en todos los niveles de la boleta y recuperar la Cámara de Representantes en noviembre para mantener a nuestro estado a salvo de los implacables ataques de Trump”, señaló el director de campaña de Hochul, Preston Elliott.

La representante de campaña de Blackeman, Madison Spanodemos, dijo lo siguiente: “Ninguna cantidad de dinero puede eclipsar el desastroso historial de Kathy Hochul”, informó Gothamist.

La campaña de Delgado aseguró haber recolectado más fondos que otros candidatos que recientemente han desafiado a gobernadores demócratas en ejercicio desde su ala izquierda. Empezó una gira por el estado y hace poco anunció el respaldo de dos legisladores socialdemócratas de Brooklyn, la asambleísta Emily Gallagher y el senador estatal Jabari Brisport.

Asimismo, la campaña de Delgado se jactó de que está preparada para recibir fondos bajo el nuevo sistema de financiamiento de campañas públicas de Nueva York, que está disponible para los aspirantes a la gobernación por primera vez en 2026.

“Los fondos de contrapartida transforman las posibilidades”, declaró el vocero de Delgado, Steven Ileka. “Permiten que los candidatos que hablan abiertamente sobre asequibilidad, vivienda, cuidado infantil y atención médica compitan y ganen contra las maquinarias políticas arraigadas, respaldadas por donantes multimillonarios”.

Para calificar para los fondos de campaña, cualquier candidato a gobernador debe recaudar un total de $500,000 dólares de al menos 5,000 residentes del estado que donen $1,050 o menos. Los primeros $250 dólares de esas contribuciones son igualados en una proporción de seis a uno por los contribuyentes, para un pago máximo de $3,5 millones de dólares.

Aunque el financiamiento público existe en la Gran Manzana desde hace más de una década, es relativamente nuevo para los cargos estatales.

En los comicios de 2024, cerca de 150 aspirantes a la Asamblea y al Senado estatales recibieron alrededor de $35 millones de dólares en fondos de contrapartida, de acuerdo con la Junta de Financiamiento de Campañas Públicas del Estado.

El director ejecutivo del Grupo de Investigación de Interés Público de Nueva York, Blair Horner, cuyo grupo de defensa del buen gobierno presionó para crear el sistema, apuntó que su objetivo es hacer que las elecciones sean más competitivas.

“Para cualquier rival que se enfrente a un titular, es un camino cuesta arriba”, señaló Horner. “El sistema de financiación pública facilita un poco ese camino”.

Blakeman se inscribió en el programa, pero no parece haber cumplido con los requerimientos de elegibilidad. Un portavoz de la campaña de la actual gobernadora aseguró que decidirán si participarían o no en el programa de financiación pública el próximo mes.

La campaña de Hochul comenzó a anunciar el respaldo de personas de todo el estado, incluyendo legisladores estatales desde Brooklyn hasta el condado de Erie, así como los alcaldes de Buffalo, Rochester y Syracuse.

Larry Sharpe, un libertario que está en su tercera campaña para la gobernación de Nueva York, aseveró que tratará de conseguir los fondos de contrapartida. Cerca de la mitad de sus donantes, provienen de afuera del estado de Nueva York, reiteró, pero la perspectiva de fondos adicionales lo impulsará a enfocarse en el estado.

Sharpe indicó que había recabado cerca de $100,000 dólares y promocionó un sondeo de Zogby del martes que muestra que cuenta con el respaldo del 8% de los electores encuestados.

“Tengo un 8% de ganancia con $100,000 de dólares”, manifestó Sharpe. “Imagínense lo que me aportan $3 millones de dólares”.

